Чому з віком погіршується пам'ять та як з цим боротися

Пам'ять погіршується з віком через розсинхронізацію деяких ділянок мозку. Цей процес можна зупинити за допомогою стимуляції постійним струмом.

Щоб перевірити синхронність активності ділянок мозку, дослідники реєструють електричну активність в певному діапазоні, йдеться в результатх дослідження Бостонського університету.

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Наприклад, при використанні робочої пам'яті активність тім'яної зони в гамма-діапазоні (від 25 Герц) синхронізується з активністю в тета-діапазоні (від 4 до 8 Герц) так, що амплітуда гамма-ритмів підлаштовується під фазу тета-ритмів.

Вчені запросили взяти участь в експерименті 42 добровольців від 20 до 25 років і ще 42 випробовуваних від 60 до 76 років. Учасникам показували картинки протягом декількох мілісекунд, після чого робили паузу від трьох секунд і ще раз показували зображення. Піддослідним треба було знайти відмінності між картинками.

Молоді люди оцінювали картинки швидше і правильніше, ніж літні учасники. Потім вчені використовували мікрополярізаціі (стимуляцію постійним струмом), щоб поліпшити робочу пам'ять літніх учасників експерименту.

Ефект від стимуляції тривав кілька хвилин після її закінчення, але дослідникам не вдалося "омолодити" пам'ять на довгий термін. Дослідження показало, що одним з біомаркерів когнітивного спаду в літньому віці може бути втрата синхронізації мозкової активності префронтальної кори і у скроневих частках. Хороша новина в тому, що цей процес не є незворотнім.

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