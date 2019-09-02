Чому з жінками безглуздо сперечатися

Шведські вчені провели дослідження і виявили, що розпочинати чоловікам суперечку з жінкою – безглуздо. Все тому, що жінки краще запам'ятовують деталі.

Висновки експертів ґрунтуються на аналізі 617 наукових робіт, які проводилися з 1973 по 2013 рік, пише Daily Mail.

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У дослідженні взяли участь 1,2 мільйона учасників.

Один з авторів наукової роботи Мартін Асперхольм зазначив: жінки запам'ятовують конкретні деталі краще, ніж чоловіки.

У жінок краще розвинена епізодична пам'ять — про автобіографічних події, включаючи їх конкретний час, місце і пов'язаний з ними емоційний стан. Інакше кажучи, це здатність запам'ятовувати, "що сталося минулого тижня або ж чи годували кішку сьогодні вранці". Це дозволяє жінкам вигравати суперечку.

Жінки мають підвищену "чуттєву пам'ять" – вони краще запам'ятовують обличчя або, наприклад, запахи.

Результати показують, що у жінок є невелика перевага в епізодичній пам'яті, і це перевага варіюється в залежності від того, що потрібно запам'ятати.

Попри те, що пам'ять виявляється в різних формах, чоловіки теж мають переваги. Вони краще запам'ятовують просторову інформацію, наприклад, їм буде легше знайти дорогу до машини, яку вони залишили.

Вчені зазначають, що відмінності в когнітивних здібностях невеликі.

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