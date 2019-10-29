Яку роль відіграють бактерії в нашому організмі

Людські клітини в нашому організмі складають лише 43% від загальної кількості. Решта – мікроскопічні колонізатори. Є чимало даних, які свідчать, що мікробіом пов’язаний з поширеними захворюваннями, зокрема, з ожирінням, діабетом, астмою, харчовою алергією, запаленням кишківника та головного мозку.

Бактерії виявили понад три століття тому. Спершу увагу приділяли тим, що спричинили холеру, тиф, туберкульоз. У кожної людини майже унікальний мікробіом, певні мікроорганізми ми успадковуємо зазвичай від матері, йдеться у статті Мартіна Блазера, вченого та професора Ратґерського університету в Time.

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Мікробіом людини

У здоровій людині присутні близько 1000 видів бактерій, здебільшого у кишківнику, де вони можуть зміцнювати імунітет кишківника, синтезувати деякі необхідні вітаміни, наприклад фолієву кислоту, вітамін K і біотин, також як і розчиняти внаслідок ферментації складні нерозчинні вуглеводи.

Бактерії, які пропонують деяку вигоду людині, включають представників роду Lactobacillus, які перетворюють молочні білки на молочну кислоту в кишківнику.

Присутність бактеріальних колоній також перешкоджає зростанню потенційно хвороботворних (патогенних) бактерій (зазвичай через конкурентне виключення), і тому деякі з цих вигідних бактерії навіть продаються як пробіотичні харчові добавки.

Мікроорганізми життєво важливі для вашого здоров'я. Ваш організм – це не лише ви самі.



Бактерії важливі для нормального функціонування організму

Якби ретельно ви не милися б, на вашому тілі не буде ділянки, яка б не була вкритою мікроскопічними створіннями.

Ми радше мікроби, ніж люди

Серед них – бактерії, віруси, гриби та археї (організми, яких спочатку неправильно класифікували як бактерії). А найбільша концентрація цього мікроскопічного життя вирує в темних надрах нашого позбавленого кисню кишківника.

Професор Роб Найт з Університету штату Каліфорнія в Сан-Дієґо зазначає: "Ми радше мікроби, ніж люди".

Спочатку вважалося, що мікроби кількісно переважають наші клітини у співвідношенні 10:1.

Потім було встановлено точніше співвідношення – 1:1. Нині ж, якщо порахувати всі клітини, то виявиться, що ви людина приблизно на 43%, – каже професор Найт.

Але ще більшої похибки вчені зазнали щодо генетичних розрахунків.

Геном людини – сукупність генетичних інструкцій, необхідних для людської істоти, – складається з 20 000 вказівок, які називають генами.

Проте якщо скласти докупи всі гени нашого мікробіому, то вийде разюча цифра – від двох до 20 мільйонів генів мікроорганізмів.

Професор Саркіс Мазманьян, мікробіолог з Каліфорнійського технологічного інституту, стверджує: Ми маємо не лише один геном. Гени нашого мікробіому – це по суті другий геном, що доповнює наш власний, людський.

На мою думку, людиною нас робить поєднання власної ДНК із ДНК мікробів у кишківнику, – каже вчений.