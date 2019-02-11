Чому за останні 70 років тривалість життя суттєво зросла

Експерти з'ясували, що у порівнянні з 1950 роком рівень дитячої смертності скоротився в сім разів, а середня тривалість життя зросла на 20 років.

Середня тривалість життя чоловіків зросла з 48 років до 70,5 років, і з 53 до 76 років для жінок. Такі дані опублікували в спеціальному випуску журналу Lancet.

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У 1950 році дитяча смертність становила близько 20% (тобто помирала кожна п'ята дитина у віці до п'яти років), а в 2017 році – 3,9%.

Але є і негативні тенденції. Так, за останні десять років майже подвоїлася кількість людей, які загинули в ході воєнних конфліктів та терористичних атак.



Тривалість життя зросла на 20 років з 1950 року

Також зросла кількість хвороб, викликаних ожирінням. Так, діабет другого типу забирає близько мільйона життів на рік, а від хвороби нирок, пов'язаних з несприйнятністю до інсуліну – 500 тисяч.

Смертність від алкогольної та наркотичної залежності зросла з 284 тисяч в 2007 році до 352 тисяч на 2017 рік.

Але разом з тим збільшилася кількість працівників охорони здоров'я, розширився охоплення медичними послугами, покращилися гігієна і санітарія.

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