Чому задоволення викликає залежність, а щастя – ні

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Різниця між задоволенням і щастям
Різниця між задоволенням і щастям / pixabay.com

Слова "задоволення" і "щастя" близькі за змістом. Однак на хімічному рівні це зовсім різні явища.

Смартфони і індустрія розваг привчили наш мозок до доступних задоволень: лайки в інстаграмі, шопінг, алкоголь, фастфуд – все це викликає звикання, а при відмові – "ломку", йдеться в досліджені американського ендокринолога Роберта Ластіга.

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Дії, що стимулюють викид дофаміну, переростають в залежність. А гормон щастя – серотонін, що пригнічує тривожні і депресивні думки, впливає на 14 підтипів рецепторів, тоді як дофамін – на п'ять. Тому щастя – більш складна структура, ніж задоволення.

Щастя і задоволення
Чому задоволення викликає залежність 

В системі мотивації і заохочення дофамін незамінний, але для більш тривалого і глибокого переживання щастя необхідний серотонін. "Це так круто, хочу ще!" / "Це здорово, і мені досить" – так по-різному реагує мозок на дофамін і серотонін.

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Теги: Здоров'я Мозок Психологія Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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