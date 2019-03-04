Чому закохані спілкуються пестливими словами

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Чому закохані розмовляють пестливимисловами
Чому закохані розмовляють пестливимисловами / pixabay.com

"Зайчикам", "рибкам" і "котикам" знайшлося наукове пояснення. Сюсюкання між закоханими допомагає посилити зв'язок між ними, наближаючи його до того, який існує між мамою і немовлям.

Cпілкуючись в такій манері, пари повертаються до раннього досвіду перше кохання – материнської любові, пише Вroadly vice з посиланням на професора Університету штату Флорида Діна Фолка.

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На думку іншого професора – Френка Ньюсела з Луісвілского університету – сюсюкання дозволяє людям звільнитися від рамок дорослої, солідної мови. Це дає партнерам якусь свободу від соціальних ролей.

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З ним згодна психотерапевт Нен Уайс. За її словами, дорослі обов'язки часом виснажують і вимотують людей, їм доводиться грати в серйозне життя, а дитячими розмовами внутрішння дитина вилазить назовні.

"Вживання зменшувально-пестливих слів по відношенню один до одного – це спосіб побудувати соціальні зв'язки за допомогою гри і турботи", – пояснює експерт.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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