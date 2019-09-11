Чому залежність – це хвороба

Підрахувати, скільки людей страждає залежністю від чого-небудь, неможливо, тому що навіть під самим цим терміном можуть мати на увазі різні стани.

У Міжнародній класифікації хвороб, синдром залежності описаний як група явищ, які виникають при неодноразовому використанні речовини й включають сильне бажання прийняти наркотик, відсутність самоконтролю, вживання попри згубні наслідки.

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Простіше кажучи, людина бачить перед собою лише одну мету і не може думати більше ні про що інше, поки не досягне свого, і ця мета – наркотик.

Виходить, що залежність – це стан, коли людина починає фізично потребувати якусь речовині. Те, що часто називають "психологічною залежністю", краще сформулювати як "пристрасть" або "адикція" – ці стани входять в групу розладів звичок і потягів і включають, наприклад, клептоманію або потреба в азартних іграх.



Людині важко самотужки побороти залежність

Ще буває, що людина, наприклад, п'є алкоголь у надмірних кількостях, хоча справжньої залежності у неї немає – тоді ситуація називається зловживанням або згубним вживанням. Про шопінг, комп'ютерних іграх або постійному використанні смартфона в МКБ ані слова – поки ці пристрасті не включені в списки залежностей або адикцій.

Але Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала залежність до відео ігор, як розлад психічного здоров'я, тому, можливо, цей розлад увійде до наступної Міжнародної класифікації хвороб.

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