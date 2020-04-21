Чому зайва вага ускладнює перебіг COVID-19: пояснення вчених

Раніше вчені з'ясували, що ожиріння ускладнює перебіг коронавірусу. Відтак, біологи з Канади та Об'єднаних Арабських Еміратів виявили, що організм у людей з зайвою вагою виробляє підвищену кількість рецепторів, які необхідні збуднику SARS-CoV-2 для того, аби проникати в здорові клітини.

Дослідження опубліковане на сайті bioRxiv і поки що не пройшло рецензування/ Але воно й справді може пояснити, чому серед госпіталізованих з тяжкою формою COVID-19 переважна частина людей має ожиріння.

До теми Зайва вага ускладнює перебіг COVID-19: дослідження

Біологи провели експеримент на мишах та з'ясували, що ожиріння викликає підвищену експресію білка ACE2. Саме білок ACE2 збудник коронавірусу використовує для проникнення в клітину.

Вчені поділили 16 мишей на дві різні групи та виявили, що організм гризунів з ожирінням виробляє набагато більше ферментів ACE2, з якими взаємодіють S-білки COVID-19. Й що цікаво, найбільше це спостерігалося у тканинах легень.

За допомогою повторного аналізу загальнодоступних транскриптомних даних ми вперше виявили, що епітеліальні клітини легенів, інфіковані SARS-CoV-2, виявляють підвищену регуляцію генів, пов'язаних з метаболізмом ліпідів, включаючи ген SOC3, який бере участь в регуляції запалення та інгібіції передачі сигналів лептину,

– йдеться у дослідженні.

Дослідники припускають, що схожий процес може виникати в організмі хворих пацієнтів з діабетом, у яких підвищений рівень холестерину в крові. Біологи планують проводити подальші дослідження для того, аби перевірити правильність свого припущення.

Зазначимо, що ожиріння зокрема пов'язане й з і іншими факторами ризику COVID-19: хронічні та серцево-судинні хвороби, діабет тощо.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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