Чому жінкам важче кинути курити

Канадські дослідники вказали на вищу поширеність тривожності та депресії у жінок, це може перешкодити їм позбутися шкідливої звички.

Щоб це з'ясувати медики вивчили історії хвороб пацієнтів клініки, яка допомагає кинути курити в Торонто.

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Вони дослідили 233 пацієнти, які відвідували госпіталь з 2008 по 2018 роки. Поширеність тривожності або депресії склала 41% у жінок, а у чоловіків – тільки 21%.



Жінки використовують сигарети для заспокоєння

Пацієнти розповіли, що курять в середньому 18 сигарет щодня протягом 37 років. Дві третини мали порушення ліпідного обміну. Майже дві третини мали високий кров’яний тиск, близько половини повідомили про захворювання серця, і понад чверть мали депресію або неспокій.

Через шість місяців 58 (25%) учасників кинули курити, а 68 (29%) скоротили кількість викурених сигарет більш ніж наполовину. Але виявилось, що лікування для жінок було приблизно на 50 відсотків менш ефективним, ніж для чоловіків. І вони повертались до куріння.

Фахівці це пояснюють тим, що жінки також схильні використовувати сигарети, щоб впоратися зі стресом у своєму житті. Таким чином, поєднання медикаментозного лікування з поведінковими змінами може допомогти жінкам кинути курити.

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