Чому жінки більш схильні до венеричних захворювань

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) загрожують всім, хто займається сексом. Але жінкам пощастило менше, ніж чоловікам: ймовірність заразитися ІПСШ у них вище, а виявити хворобу складніше.

Єдиний спосіб захистити здоров'я – здавати аналізи кожен раз після сексу без презерватива з неперевіреним партнером. А іноді – і з перевіреним, йдеться в статті Гарвардського університету.

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Чому жінки ризикують більше?

Через особливості анатомії. Слизова піхви й вульви тонша, ніж шкіра статевого члена. Тому вона частіше травмується, і мікробам легше подолати захисний бар'єр. До того ж, в піхві тепло і волого, це комфортне середовище для збудників інфекцій.

Через відсутність симптомів. Хламідіоз і гонорея у жінок частіше, ніж у чоловіків, протікають безсимптомно. А зовнішні прояви сифілісу, герпесу або папіломавірусної інфекції іноді неможливо помітити: жінка не кожен день оглядає піхву, тоді як чоловік бачить свій статевий член кілька разів в день.

Через те, що ІПСШ можна сплутати з молочницею. Характерні симптоми жіночих ІПСШ – свербіж і виділення з піхви – іноді схожі на симптоми молочниці. Це поширене і безпечне захворювання, що викликається грибками (в аналізах їх іноді називають "дріжджами").



Жіночий організм гірше захищений від венеричних захворювань

Чим може заразитись жінка під час сексу та чим це їй загрожує?

Гонорея. Викликає запалення матки, яєчників, маткових труб, черевної порожнини, появи спайок, безпліддя, ураження порожнини рота, очей, кісток, суглобів та інших органів. При вагітності – інфікування плода, передчасні пологи. Вилікувати інфекцію буває важко через її стійкості до антибіотиків.

Трихомоніаз. Викликає запалення матки, яєчників, маткових труб, черевної порожнини, поява спайок, безпліддя, під час вагітності – інфікування плода, передчасні пологи.

Хламідіоз. Викликає запалення матки, яєчників, маткових труб, черевної порожнини, поява спайок, безпліддя, ураження очей, суглобів. При вагітності – інфікування плода, передчасні пологи.

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Генітальний герпес. Викликає повторювані хворобливі висипання на статевих губах, шкірі промежини й в піхві, уретрі. При вагітності – інфікування плода, передчасні пологи, вірус залишається в організмі все життя і передається статевим партнерам.

Мікоплазма геніталіум. Викликає запалення матки, яєчників, маткових труб, черевної порожнини, поява спайок, безпліддя, при вагітності – інфікування плода, передчасні пологи.

Сифіліс. Викликає запалення матки, яєчників, маткових труб, черевної порожнини, поява спайок, безпліддя, ураження серця, аорти, спинного і головного мозку та інших органів. При вагітності – інфікування плода, передчасні пологи.

Папіломавірусна інфекція 16 і 18 типу. Викликає рак шийки матки, порожнини рота та ануса.

ВІЛ. Викликає прогресування до СНІД, слабкість до інфекцій, злоякісні пухлини, при вагітності – інфікування плода.

Гепатит B. Викликає рак, цироз, рак печінки, при вагітності – інфікування плода.

Гепатит С. Викликає рак цироз, рак печінки, при вагітності – інфікування плода.

Важливо! Безграмотні лікарі кажуть, що чим більше у жінки було сексуальних партнерів – тим вище ризик безпліддя. Але це не так. Ризикують ті, хто практикують незахищений секс і не перевіряються на ІПСШ.

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