Чому жінки частіше за чоловіків хворіють на аутоімунні захворювання

У жінок значно частіше зустрічаються аутоімунні захворювання, ніж у чоловіків. Наприклад, розсіяний склероз – втричі частіше, а вовчак – у цілих дев'ять разів.

Раніше вважалося, що винні гормони, проте фахівці припустили, що справа у хромосомі Х, яку жінки отримують від батька, повідомляє Proceedings of the National Academy of Sciences.

Аутоімунні захворювання мають різноманітні симптоми, але дещо залишається спільним – імунітет починає атакувати свого ж господаря. Через це у людини розвиваються різноманітні патології, з'являється запалення і клітини організму починають руйнуватись.

При народженні, чоловікам від батька дістається хромосома Y, а жінкам – Х. Оскільки від матері жінки теж отримують хромосому Х, то для запобігання дублювання існує механізм деактивації цієї хромосоми.



Чому жінки частіше хворіють на аутоімунні захворювання

За допомогою модифікації молекули ДНК блокується експресія певних генів, через що більшість генів Х-хромосоми "спить". Але близько 15% генів можуть обійти цей захист, через що у жінок гени Х експресуються активніше, ніж у чоловіків.

Через це механізми, які відповідають за функціонування всієї цієї системи, можуть негативно впливати на конкретні функції організму, наприклад на роботу імунітету.

Фахівці провели досліди на мишах і виявили кластер з п'яти генів, які були пов'язані з імунною системою Х-хромосомою. Цей кластер був значно вираженіший у самців, ніж у самок. Аналізуючи експресію генів, вчені виявили, що хромосома Х інактивувалась у жінок не випадковим чином, й зазвичай це була та хромосома, яка передавалась від батьків.

Додаткові Х-гени дають жінкам перевагу, адже через це у них сильніша імунна відповідь, проте, вочевидь, це не завжди добре.

