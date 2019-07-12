Чому жінки втрачають інтерес до сексу

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Чому жінки не хочуть сексу
Чому жінки не хочуть сексу / thefiftypluslife.com

Сексуальна активність жінок з віком знижується, а багато хто й зовсім втрачають інтерес до сексу.

Крім гормональних змін, є й інші причини, чому так відбувається. Про це йдеться в дослідженні британських вчених.

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У роботі автори зосередилися на психологічних труднощах, з якими стикаються жінки після менопаузи. Це сприйняття свого тіла як менш бажаного, ніж в молодості, невпевненість в собі, стрес, перепади настрою, криза у відносинах.

У дослідженні взяли участь 4500 жінок зрілого віку. Лише у половини з них було сексуальне життя. Учасниці розповіли дослідникам, що секс став менш регулярним, приносив менше задоволення, ніж раніше, а іноді доставляв дискомфорт.

Жінки відмовляються від сексу через стан здоров'я
Жінки відмовляються від сексу через стан здоров'я

Основною причиною нестачі сексу стало відсутність партнера – багато жінок в зрілому віці були вдовами. Серед інших причин – стан здоров'я партнера, еректильна дисфункція, фізична форма самої жінки, симптоми менопаузи та прийом медикаментів.

Знижували лібідо і проблеми в стосунках, а також квартирне питання, проблеми переїзду, сприйняття старіння. Лише 3% опитаних розповіли про позитивний сексуальний досвід і тільки 6% звернулися за медичною допомогою з питань, пов'язаних з сексом.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Психологія Секс Жіноче здоров’я
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