Чому жінки живуть довше, ніж чоловіки: пояснення генетиків

У більшості ссавців самки живуть довше, ніж самці. Річ у тому, що у самок дві X-хромосоми – в "копію" вбудована захисна функція.

До такого висновку дійшли науковці з Австралії. Вони вивчили статеві хромосоми й тривалість життя 229 біологічних видів, від комах до риб і ссавців.

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З'ясувалося, що особини з парою однакових статевих хромосом живуть в середньому на 17,6% довше, ніж особини з комбінацією двох непарних хромосом або наявністю тільки однієї статевої хромосоми.



В чоловіків частіше відбуваються мутації / pixabay.com

Шкідливі мутації одного з X-хромосом у жінок не зачіпають всі клітини, оскільки в соматичних клітинах одна з двох копій X-хромосом неактивована.

Крім того, естрогени (група жіночих статевих гормонів) захищають теломери (кінцеві ділянки хромосом) від пошкоджень, а це захищає від передчасного старіння організму.

Попри ці висновки, гендерний розрив в тривалості життя не можна пояснити тільки генами. Вчені відзначають, що потрібно враховувати й інші фактори – наприклад, те, що самці більше схильні до ризикованої поведінки й бійок.

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