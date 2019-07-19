Чому жири так необхідні нашому організму

Надлишок жирів в раціоні – одна з основних причин появи надмірної ваги, порушення обміну речовин, розвитку серцево-судинних і онкологічних захворювань та цукрового діабету.

Однак зовсім відмовлятися від жирів ми не можемо, оскільки певна кількість жирів необхідно для нормального функціонування організму. Вони виконують в організмі дуже важливі функції.

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Чим корисні жири?

1. Жири (в першу чергу їх різновид – тригліцериди) є резервуаром енергії, необхідної для життєдіяльності організму.

2. Холестерин, – це будівельний матеріал для клітинних мембран. Жири входять до складу клітинних мембран і захищають наші клітини від пошкоджень.

3. Жири беруть участь в утворенні цілого ряду гормонів і вітамінів, наприклад, вітаміну D.



Жири допомагають засвоювати вітаміни

4. Багато життєво важливі для організму вітаміни, такі як А, Е, К є жиророзчинними. Це означає, що організм не може засвоїти їх з їжі без присутності жирів (наприклад, морквяний сік більш корисний, якщо додавати в нього вершки).

5. Невеликі жирові відкладення між внутрішніми органами – природний амортизатор. Так, нирки знаходяться в жировій капсулі, яка утримує їх на місці і захищає від травм.

6. Жирова тканина зберігає в організмі тепло. В давнину жир був гарантом виживання в зимову холоднечу.

7. Людському організму щодня потрібно приблизно 15-30% жиру від загальної калорійності раціону, причому жири тваринного і рослинного походження повинні включатися в раціон приблизно в рівних кількостях. У людей, які ведуть здоровий спосіб життя, переважно вміст жирів до 25% від добової калорійності раціону.

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