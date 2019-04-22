Чому зіниці різного розміру

Якщо ви помітили у себе різний діаметр зіниць (анізокорія), то необхідно відвідати офтальмолога та невролога.

Лікар визначить, чи є інші симптоми (зниження гостроти зору, косоокість, двоїння, рухові або мозочкові порушення), оцінює діаметр зіниць на світлі і в темряві, реакцію зіниць на світло, а також встановлює, чи є розширення зіниці (мідріаз) або звуження зіниці (міоз), розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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Фізіологічна анізокорія – варіант норми. Це найпоширеніший причина. Приблизно у 20% людей розмір зіниць відрізняється в межах 1 мм, наприклад, права зіниця 3 мм, а ліва – 4 мм. При цьому зіниці добре реагують на світло, немає додаткових симптомів (опущення повік, двоїння, косоокості). В цьому випадку не потрібно ніякого дообстеження і лікування.

Офтальмологічна патологія (увеїт, глаукома, травма) може викликати анізокорію, тому огляд офтальмолога обов'язковий.



Зіниці різного розміру можуть бути ознакою серйозного захворювання

Пошкодження окорухового нерва. На стороні ураження виникає розширення зіниці, опущення верхньої повіки, косоокість, двоїння. Розширена зіниця не реагує на світло. Невролог зобов'язаний встановити причину пошкодження окорухового нерва (нейропатія, аневризма задньої сполучної артерії, ураження середнього мозку і ін.).

Синдром Горнера. На стороні ураження відбувається легке опущення верхньої повіки, звуження зіниці, западення очного яблука, відсутність потовиділення на половині обличчя. Анізокорія більш помітна в темному приміщенні, ніж у світлому. Причини різноманітні: пухлина гіпоталамуса, інсульт, сірінгобульбія, травма плечового сплетення, спинного або головного мозку, рак верхівки легені і багато іншого.

Синдром Аді. Розширена зіниця погано реагує на світло. Зазвичай синдром має доброякісний характер і може супроводжуватися зниженням сухожильних рефлексів.

Мігрень і кластерний головний біль. Іноді під час нападу головного болю може бути звуження або розширення зіниці, яке проходить протягом декількох годин після зникнення головного болю.

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