Чому зникає секс у відносинах та як його повернути

На сексуальну активність очікувано впливають вік партнерів, стан здоров'я та етап відносин – закохані нерозлучні від пів року до року.

Щоб це з'ясувати, канадські психологи провели опитування серед 117 гетеросексуальних пар. Подружжя, які багато років жили в шлюбі, попросили окремо розповісти про розбіжності в сексі. І чоловіки, і жінки були розчаровані інтимним життям з однієї причини – через розбіжність сексуального темпераменту.

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У всіх різне лібідо, і частоту сексуальних контактів визначають не норми ВООЗ, а переваги партнерів. Але середні цифри все ж відомі. Секс-колумніст Майкл Кастлмен наводить дані з найбільш цитованих досліджень: пари до 45 років займаються сексом в середньому раз в тиждень, а подружжя трохи старше – два-три рази на місяць. Це показало опитування серед 6785 одружених американців.

Ще одним фактором виявилася освіта: рідше інших сексом займалися ті, хто не закінчив школу, а частіше – люди з вищою освітою. Володарі вчених ступенів приділяли сексу менше часу.



Більшість пар займаються сексом один раз на тиждень

У цивільному шлюбі партнери займалися сексом частіше, ніж в офіційному. Вагітність і виховання дітей радикально не змінили інтимне життя подружжя. Лише 20% випадків, коли сексуальна активність в парі зменшується або збільшується, пояснюються цими факторами, інші 80% обумовлені індивідуальними особливостями.

У третині випадків, коли пари звертаються до сексолога через розбіжність лібідо, жінки хочуть сексу більше чоловіків. У навантаження до розладу у відносинах вони відчувають дискомфорт, адже це нібито "неправильно".

В такій ситуації є три виходи:

1. розірвати відносини;

2. жити як раніше (ймовірно, що більш пристрасний партнер почне зраджувати);

3. постаратися прийти до компромісу. Звичайно, "середнє арифметичне" між вашими бажаннями не призведе до ідилії, але знизить рівень невдоволення один одним. Через кілька місяців можна повернутися до переговорів.

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