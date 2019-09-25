Чому звуки сигналізації та крику такі неприємні для людини

Ні для кого не секрет, що такі звуки, як сигналізація чи людські крики нестерпні для більшості людей. Проте коли дослідники стежили за мозковою діяльністю, аби з'ясувати, чому мозок вважає ці шуми настільки неприємними, вони знайшли те, чого не очікували.

Команда дослідників з Женевського університету та Женевських університетських лікарень вперше визначили конкретне коло звуків, які є "грубими" і неприємними для людського мозку. Потім вони дослідили ділянки мозку, які активуються під час цих шумів.

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Дослідники набрали 15 жінок та 12 чоловіків віком від 20 до 37 років, серед яких та розділили їх на групи.

Щоб зрозуміти, коли саме звуки стають неприємними, дослідники попросили учасників оцінювати звуки різної частоти за шкалою від 1 до 5, де п’ять означає "нестерпно".

В основному усі "нестерпні звуки" були частотою між 40 і 80 Гц у той час, коли звуки з більшою чи меншою частотою сприймались нормально. Варто зазначити, що саме цей діапазон частот використовується для сигналів тривоги, туди ж відносяться дитячий та дорослий крики.

Ці неприємні звуки людина чує здалеку і вони захоплюють нашу увагу.

Коли слухові подразники повторюються частіше, ніж кожні 25 мілісекунд, людський мозок сприймає їх як безперервний шум, який не може ігнорувати.

Чому мозок сприймає погано саме ці звуки

Коли учасники експерименту слухали звуки частотою до 40 Гц або від 80 Гц, у мозку активізувалась лише слухова кора у верхній скроневій частці, що є звичним явищем для схеми слуху.

Проте коли учасники чули звуки в діапазоні 40 – 80 Гц, активізувались інші області мозку, що дуже здивувало дослідників. Ці звуки викликали активність у мигдалині, гіпокампі та інсулі, зокрема у всіх областях, пов'язаних зі слиновиділенням, відразою та болем. Це пояснює, чому для людини чути такі звуки – нестерпно.

Також дослідники зазначають, що є багато захворювань, які демонструють нетипові реакції мозку на звуки в 40 Гц. До них відносяться хвороба Альцгеймера, аутизм та шизофренія.