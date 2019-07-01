Чому з'являється целюліт: Супрун назвала основні причини
Целюліт з'являється незалежно від віку та досить сильно впливає на сприйняття свого тіла. Жінки зустрічаються з ним частіше, ніж чоловіки. Багато людей соромляться цього явища та намагаються з ним боротися.
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: більшість косметичних засобів у боротьбі з целюлітом малоефективні, а процедури слід робити постійно.
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Але варто знати, що целюліт не є хворобою чи вадою, це звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Попри це, запускати процес не варто.
Целюліт вживали для позначення запалення сполучної тканини в шкірі. Іншою та більш коректною назвою є гіноїдна ліподистрофія, тобто зміна жирової тканини, яка характерна для жінок.
Це видимі прояви жирової тканини, коли шкіра з вигляду нагадує цедру апельсину. Він з'являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об'єм жирової тканини завеликий.
Чому виникає целюліт
1. Будова жирової тканини
У жінок сполучна тканина нагадує смужки, у чоловіків – сітку. Сітка краще витримує тиск жирової тканини. З віком у людини утворюється менше колагену, які відповідають за пружність та еластичність тканини. Через що смужки тримають жирову тканину гірше.
2. Різний механізм запасів та віддачі жиру
3. Дефіцит крово- та лімфопостачання
Іншою причиною целюліту є дефіцит крово- та лімфопостачання (локальна ішемія жирової тканини). Показано, що збільшення ваги викликає в жировій тканині брак кисню, на який вона реагує зміною в експресії генів — там активується транскрипційний фактор HIF-1 (hypoxia inducible factor 1). Останній запускає певні гені, їх зміни призводять до спотворення структури жирової тканини. У жінок з мутацією гену немає целюліту, або ж він слабко виражений.
Чим більший прогрес целюліту – тим помітнішими та відчутнішими на дотик стають часточки. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення.
З одного боку целюліт – це цілком звичне фізіологічне явище, з іншого, якщо він супроводжує надлишкову вагу, є наслідком малорухливого способу життя, нездорового харчування, неправильно підібраного одягу.
4. Раціон та спосіб життя
Коли ми їмо багато вуглеводів, особливо солодощів, і споживаємо алкоголь виникає так звана гіперінсулінемія — стан, коли рівень гормону інсуліну часто підвищується. Згодом це може призвести до діабету 2-го типу. Він також посилює і прояви целюліту.
Целюліт посилюється через брак фізичних навантажень. Він проявляється і як набором ваги, і як вторинною ішемією жирової тканини. Підшкірному жиру бракує кровопостачання, і целюліт посилюється.
5. Гормони
Високі дози естрогенів, що виділяються у жінок під час вагітності, приміром, та тих, що надходять ззовні у вигляді гормональної терапії чи контрацептивів — також підсилюють прояви целюліту.
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