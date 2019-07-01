Чому з'являється целюліт: Супрун назвала основні причини

Целюліт з'являється незалежно від віку та досить сильно впливає на сприйняття свого тіла. Жінки зустрічаються з ним частіше, ніж чоловіки. Багато людей соромляться цього явища та намагаються з ним боротися.

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає: більшість косметичних засобів у боротьбі з целюлітом малоефективні, а процедури слід робити постійно.

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Але варто знати, що целюліт не є хворобою чи вадою, це звичне для чоловіків та жінок фізіологічне явище. Попри це, запускати процес не варто.

Целюліт вживали для позначення запалення сполучної тканини в шкірі. Іншою та більш коректною назвою є гіноїдна ліподистрофія, тобто зміна жирової тканини, яка характерна для жінок.

Це видимі прояви жирової тканини, коли шкіра з вигляду нагадує цедру апельсину. Він з'являється, бо каркас сполучної тканини в шкірі занадто слабкий, а об'єм жирової тканини завеликий.

Чому виникає целюліт

1. Будова жирової тканини

У жінок сполучна тканина нагадує смужки, у чоловіків – сітку. Сітка краще витримує тиск жирової тканини. З віком у людини утворюється менше колагену, які відповідають за пружність та еластичність тканини. Через що смужки тримають жирову тканину гірше.

2. Різний механізм запасів та віддачі жиру

Лікар Уляна Супрун “У межах нашого тіла жирові клітини по-різному запасають та віддають жир. На стегнах і ногах переважають альфа-адреналові рецептори. Коли на них діє адреналін, вони відкладають жир. Натомість, на обличчі чи в жирові тканині молочних залоз переважають бета-рецептори. Саме там більшість жінок втрачає жир передусім. Отже, стегна і сідниці, можна сказати, приречені на ріст”.

3. Дефіцит крово- та лімфопостачання

Іншою причиною целюліту є дефіцит крово- та лімфопостачання (локальна ішемія жирової тканини). Показано, що збільшення ваги викликає в жировій тканині брак кисню, на який вона реагує зміною в експресії генів — там активується транскрипційний фактор HIF-1 (hypoxia inducible factor 1). Останній запускає певні гені, їх зміни призводять до спотворення структури жирової тканини. У жінок з мутацією гену немає целюліту, або ж він слабко виражений.

Чим більший прогрес целюліту – тим помітнішими та відчутнішими на дотик стають часточки. А в судинах змінюється провідність і виникає хронічне запалення.

З одного боку целюліт – це цілком звичне фізіологічне явище, з іншого, якщо він супроводжує надлишкову вагу, є наслідком малорухливого способу життя, нездорового харчування, неправильно підібраного одягу.

4. Раціон та спосіб життя

Коли ми їмо багато вуглеводів, особливо солодощів, і споживаємо алкоголь виникає так звана гіперінсулінемія — стан, коли рівень гормону інсуліну часто підвищується. Згодом це може призвести до діабету 2-го типу. Він також посилює і прояви целюліту.

Уляна Супрун “Крім цього, надлишок калорій викликає утворення гормону лептину та зниження рівня гормону адипонектину. Їх обох виділяє жирова тканина. Високий рівень лептину також викликає ішемію — в судинах гірше виділяється закис азоту, потрібний для їхнього розширення. Нам знайомі ці ефекти: утворення закису азоту і розширення судин викликає таблетка нітрогліцерину та відомі ліки для стимуляції ерекції”.

Целюліт посилюється через брак фізичних навантажень. Він проявляється і як набором ваги, і як вторинною ішемією жирової тканини. Підшкірному жиру бракує кровопостачання, і целюліт посилюється.

5. Гормони

Високі дози естрогенів, що виділяються у жінок під час вагітності, приміром, та тих, що надходять ззовні у вигляді гормональної терапії чи контрацептивів — також підсилюють прояви целюліту.

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