Чому з'являються синці та коли це свідчить про страшні захворювання

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Часто з'являються синці
Часто з'являються синці / unsplash.com

Наявність екхімозів (синців) – дуже часта скарга. І тут головне визначити, коли це норма, а коли в організмі відбувається якийсь патологічний процес.

12-55% людей скаржаться на "дивне" або аномальне виникнення синців, у жінок такі скарги частіше, розповіла гематолог

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Коли не варто турбуватись?

"Часті синці" можуть розвиватися з мінімальною травмою в осіб зі світлою шкірою, жінок після пологів та в менопаузі, осіб з надмірною вагою. Дуже часто пацієнти не запам'ятовують факт травми, особливо, якщо вона незначна. Найчастіше нормальними є синці, розташовані на кінцівках.


Синці після травм – це норма

Коли варто бити на сполох?

При одночасній наявності на тілі (не тільки на кінцівках) 5 і більше синців діаметром понад 1 сантиметр. Якщо після легкої травми синець дуже великий. Якщо поява синців супроводжується якими-небудь кровотечами.

Про які захворювання можуть свідчити синці?  

• патологія кровоносних судин і навколишніх тканин (дефіцит вітаміну С та захворювання сполучної тканини);
• порушення тромбоцитарної ланки (в т.ч. через препарати, системні захворювання, інфекції);
• порушення коагуляції (дефіцит факторів згортання, захворювання печінки, дефіцит вітаміну К).

Ніякі вітаміни самостійно починати приймати не потрібно!

Препарати та харчування, які можуть провокувати появу синців: вітамін Е, імбир, часник, алкоголь, веганство, вегетаріанство та інші ліки.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Поради
Джерело: Здоров'я 24
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