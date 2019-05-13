Чорні пасти з вугіллям не відбілюють зуби, – стоматологи

Зубні пасти з вугіллям, які зараз активно рекламуються як відбілюючі, насправді можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Такі пасти є у всіх великих мережевих аптеках та супермаркетах після того, як про них почали говорити знаменитості.

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Доктор Джозеф Грінвалл-Коен з кафедри стоматології Манчестерського університету, проаналізував вплив 50 подібних товарів на зуби, пише The Independent.

На упаковці паст також вказували, що вони є "антибактеріальними" або "антигрибковими", "допомагають в відбілюванні" і "борються з карієсом".

Насправді ж дослідження показало, що зубні пасти не дають такого ефекту.

Вчені зазначають, що люди починають користуватися такими пастами тому що їм здається, що вони знайшли швидкий і доступний за ціною варіант відбілювання зубів.



Зубні пасти з чорним вугіллям неефективні при відбілюванні зубів

Але занадто інтенсивна чистка може привести до зносу емалі і підвищення чутливості зубів. Попри це у складі пасти немає фтору – компоненту, який захищає зуби від карієсу.

Коли люди з пломбами починають використовувати зубну пасту з чорним вугіллям, то частинки застрягають у яснах, після чого їх складно видалити. І ці частинки можуть спричинити подразнення.

Самі по собі чорні пасти становлять загрозу для ясен та емалі.

В чорних пастах зазвичай міститься подрібнений в пудру активоване вугілля, який у свою чергу може бути проведений з таких матеріалів як горіхова шкаралупа, кокосова луска, бамбук, торф, а також деревина і деревне вугілля.

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