У селі на Буковині спалах COVID-19: усі тести виявились позитивними
У селі Чорнівка, що на Буковині, усі тести на виявлення коронавірусу, які зробили напередодні, показали позитивний результат. Двоє інфікованих госпіталізували, решта лікується амбулаторно.
На Буковині, у селі Чорнівка зафіксували спалах коронавірусу, повідомив у фейсбуці сільський голова Георгій Бота.
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На кожному кроці чатує небезпека – можна заразитися Covid-19. Всі аналізи, зроблені напередодні, – позитивні! Хворих багато,
– повідомив Бота.
Однак він не уточнив, скільки саме людей захворіли. Відомо, що двох інфікованих перебувають у лікарні. Решта пацієнтів лікують коронавірус амбулаторно.
Крім того, у селі 6 червня провели дезінфекцію вулиць.
Зверніть увагу! На Буковині, крім коронавірусу, спалахнула ще одна небезпечна інфекція – кашлюк. У 2020 році недугу виявили у 79 людей. Натомість за аналогічний період 2019 року лише у 3.
Коронавірус на Буковині: основне
- Чернівецька область залишається серед лідерів за кількістю заражених коронавірусною інфекцією.
- Станом на 6 червня в регіоні підтвердили 3 585 випадків COVID-19.
- Одужати вдалося 1 108 людям. На жаль, помер 151 хворий.
- У регіоні не перейшли до чергового етапу послаблення карантину через епідеміологічну ситуацію.