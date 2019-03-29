За даними ВООЗ, проблеми з зором мають близько 300 мільйонів людей у світі. Менша частина з них страждають порушеннями рефракції — короткозорістю (міопією), далекозорістю (гіперметропією) та астигматизмом.

Надлишок солодощів впливає не лише на фігуру та стан порожнини рота, а й на очі. Особливо, коли у людини діабет. У інших же людей наслідки такого споживання мають тимчасовий характер.

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1. Вікова макулярна дегенерація

Це захворювання макули – зони сітківки, яка відповідає за гострий і центральний зір, а також за чіткість видимих предметів. В результаті враження цього відділу ока людина втрачає здатність до повноцінного читання, перегляду телевізора або водіння автомобіля.

Прості цукри та додані цукри можуть бути шкідливими, оскільки вони призводять до запалення. Прийом простих цукрів був пов'язаний не тільки з віковою макулярною дегенерацією, але й з іншими захворюваннями, які сприяють запаленню, включаючи рак, хвороби серця і артрит.



Чотири хвороби очей, які виникають через солодощі

Тому експерти радять обмежувати споживання простих цукрів та вуглеводів до мінімуму, щоб знизити ризик виникнення чи прогресування захворювання очей.

2. Катаракта

Лінза у вашому оці дозволяє сфокусувати світло і зображення на сітківці і передає їх у мозок. Катаракта призводить до помутніння звичайно чіткої лінзи, що ускладнює фокусування світла для очей. Це призводить до розмитого зору або ж відблиску.

Високий вміст цукру в крові може призвести до набухання та змін у кришталику, а також підвищити ризик розвитку катаракти.

3. Ретинопатія

Діабетична ретинопатія є найпоширенішою причиною пошкодження очей людей з діабетом. Сітківка – це група клітин в задній частині ока, що передає візуальну інформацію від зорового нерва до мозку для обробки.

У осіб з діабетичною ретинопатією підвищений і неконтрольований рівень цукру в крові викликає незворотні пошкодження кровоносних судин сітківки, що викликає порушення зору або сліпоту.

4. Глаукома

Високий рівень цукру в крові і інсуліну може призвести до звуження кровоносних судин в очах, створюючи накопичення рідини. Це призводить до надлишкового тиску всередині очей, що називається глаукомою.



Високий рівень цукру в крові може призвести до звуження кровоносних судин в очах

Зазвичай хвороба ніяк не проявляється, оскільки тиск виникає. Але, якщо не лікувати, то це може пошкодити зоровий нерв і кровоносні судини. Останнє викликає втрату периферійного зору і сліпоту. Якщо у вас діабет, у вас майже вдвічі частіше розвивається глаукома у порівнянні з дорослими без діабету.

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