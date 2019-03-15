Чотири хвороби, які викликають проблеми з зором

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Чотири хвороби, які викликають проблеми з зором
Чотири хвороби, які викликають проблеми з зором / suarevista.com.br

Захворювання можуть виникати через безліч причин – спадковість, погіршення екології, мутація вірусів, тощо. Деякі хвороби можуть давати ускладнення на інші органи, зокрема, на очі.

Найчастіше на стан очей впливають такі хвороби.

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Цукровий діабет

Стрибки цукру в крові призводять до проблем з судинами. Їх в органах зору знаходиться величезна кількість. Капіляри поставляють в різні відділи очей кисень і поживні речовини. При наявності проблем із судинною системою цей процес порушується, і виникають проблеми із зором.

Грип

Цей вірус є вкрай небезпечним, оскільки вміє знаходити слабкі місця організму. І якщо у людини є схильність до короткозорості, або ж до інших проблем з органами зору. Існує висока ймовірність того, що ускладнення після грипу впаде саме на зорову систему.

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Артеріальна гіпертензія

При наявності цієї хвороби відбуваються стрибки тиску, що й призводить до поступового руйнування судин очей. В результаті під час нападів гіпертензії рівень зору може дуже сильно погіршуватися.

Застуда

Попри те, що вплив цієї хвороби на очі є не настільки серйозним, ускладнення виникають доволі часто. Простудні захворювання вимотують організм і стають причиною розвитку очних інфекцій, до прикладу, кон'юнктивіту. Саме слизова страждає від вірусів в першу чергу, тому очі часто потрапляють під негативний вплив.

Захиститися від патологій очей можна лише регульрно відвідуючи офтальмолога та сімейного лікаря.

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Теги: Лікування Здоров'я Здоров’я очей Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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