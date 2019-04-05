Чотири компоненти зубної пасти, які руйнують здоров’я

До предметів щоденного вжитку потрібно ставитися серйозно і ретельніше їх обирати. До прикладу, навіть зубна паста може посприяти проблемам з зубами, якщо у її складі будуть агресивні компоненти.

Ці компоненти не повинні бути у складі зубної пасти.

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1. Триклозан

Спочатку він був пестицидом. Тепер нам пропонують щодня його вживати з пастою і не тільки з нею. Крім свого прямої антибактеріальної дії і впливу на наш мікробіом, зв'язуючись з хлорованою водою (адже саме така у всіх з крана), утворює канцерогени.

Антибактеріальні речовини хлоргексидин, метронідазол теж не для щоденного використання. Для співвідношення ризику/користі при використанні в лікувальної пасти необхідно обговорювати з лікарем.

2. Флуорид натрію (солі фтору — натрій/калій/олово/кальцій фторид)

Видобувають з відходів виробництва. Нейротоксин. Тюбик пасти може стати смертельною дозою для малюка!

Екосертифікати дозволяють до 1000 ppm або 0,1%, не вище 0,15% у лікувальних) але виробники натуральної косметики цілком навчилися обходиться без нього, не завдаючи при цьому шкоди якості продукту.

Альтернативою є рослинні екстракти, ксиліт.



Які компоненти зубної пасти руйнують здоров’я

3. ПАВ

Саме завдяки цьому компонентові паста піниться на зубах. Компонент потрібен для видалення зубного нальоту. Правда, ця речовина не тільки очищає порожнину рота, але може надати і подразнюючу дію і сприяти розвитку стоматиту або невеликих виразок у роті.

Лаурилсульфат додають не тільки в зубні пасти, але і в різні чистячі засоби, мастила. Він недорогий, добре піниться і очищає, але, як ми бачимо, має і побічні ефекти.

4. Парабени

Парабени (етилпарабен, пропілпарабен, метилпарабен) використовуються в зубній пасті як і в інших косметичних товарах як консервант, для продовження терміну придатності продукту. Парабени небезпечні тим, що вони здатні порушувати ендокринну систему людини і тварин, а також викликати алергічні реакції на шкірі та слизових.

Парабени мають схожу дію з жіночим гормоном естрогеном, тому впливають на репродуктивну систему людини і тварин: на розвиток ембріона, на склад і функціональність сперми.

Краще, якщо у пасті не буде барвників та підсолоджувачів.

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