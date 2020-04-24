Чотири маски на тиждень і "самі винні" від влади: що відомо про скандал у Калинівській лікарні

Спалах коронавірусу серед медичних працівників у лікарні в Калинівці викликав скандал. Від влади лунали звинувачення медиків у необережності та недотриманні санітарних норм, медики ж заперечують та апелюють до того, що самі собі повинні були шити та навіть прати маски.

Медична працівниця, яка інфікувалася коронавірусом, розповіла про ситуацію з лікуванням COVID-19 у лікарні в Калинівці. Зробила вона це на умовах анонімності в ефірі "Право на владу" увечері 23 квітня.

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За її словами, зараз у лікарні все більш-менш нормально – але так є лише віднедавна. Перших же три тижні карантину у медиків засобів захисту практично не було.

Чотири маски видавали на тиждень. І ще говорили, що це на чорний день. Чотири маски, як ви розумієте, використовують за один день. Далі ти шиєш собі ці маски, переш, прасуєш – і знову їх одягаєш,

– повідомила медпрацівниця.

Вона стверджує, що з першого дня карантину медики Калинівської лікарні виробляли маски власноруч та купляли рукавиці за свій кошт.

При цьому жінку дуже обурюють заяви, що лунали з МОЗу, про начебто недотримання медиками санітарних норм.

Я багато прочитала статей з МОЗу, що медики самі винні, що це побутовий шлях зараження, що вони не дотримувались усіх епідемнорм... Це мене зовсім обурило. Це мене вразило у самі серце і душу. Це зачепило мою честь і гідність як людини й медика,

– скаржиться працівниця лікарні.

Насправді ж, як розповідає медпрацівниця, "від санітарки і до лікаря – кожен розумів, що треба захищатись, тому що на нас хлине халепа".



Не зайвим буде нагадати, як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

Жінка переконує, що жодної халатності з боку медпрацівників не було: всі мили руки, знезаражувалися, вдома обробляли увесь одяг, ключі, телефони тощо.

Мені здавалось, я їх мила так... Я мало не їла це господарське мило! І звинувачувати, що медики були неуважними, халатно ставилися – це дуже безсовісно, дуже образливо і для мене, і для всіх медпрацівників,

– наголосила медпрацівниця.

А от те, що в лікарні на одному поверсі розташовані вісім відділень, серед яких і відділення для вагітних, жінка і бачить серед головних причин поширення коронавірусу серед лікарів.

Де розташована Калинівська ЦРЛ (Центральна районна лікарня): дивіться карту

Зауважимо, у відповідь на історію жінки головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко подякував усім медикам за важку працю та зазначив, що в особі МОЗ ворогів шукати не слід.

Маю побажання, заклик до медичних працівників: майте настороженість не тільки тоді, коли ви працюєте з пацієнтами, а навіть після, коли спілкуєтеся з колегами – вони теж можуть бути потенційно інфікованими,

– підсумував Ляшко.

Що відомо про хворих медиків у Калинівській ЦРЛ?12 квітня стало відомо, що у Калинівській центральній районній лікарні (Вінницька область) захворіли на коронавірус 26 медиків, а вже 19 квітня заговорили про 37 хворих.



Крім медиків, там є щонайменше 15 пацієнтів з COVID-19, причому більшість хворих медиків із цими пацієнтами не контактували.



Через масове інфікування вибухнув скандал: чиновники заявили, що винні самі медики, бо були необережними, а лікарня не мала елементарних засобів захисту. У лікарні це все заперечують.

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