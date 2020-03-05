Коронавірус – не чума: що спільного та відмінного у цих хвороб

У соцмережах і медіа постять меми, які порівнюють коронавірус з Чорною смертю – другий в історії пандемією чуми. Наскільки виправдана ця аналогія?

На це питання відповів історик Кен Мондшайн.

До теми: Епідемія коронавірусу може призвести до економічної кризи

Що спільного в чуми та коронавірусу?

Схожість дійсно є. Як і в минулому, хвороба прийшла зі Сходу, люди заразилися від тварин – в Середньовіччі від щурів, нині – судячи з усього, від кажанів. Як і за часів Чорного мору, глобалізація сприяла поширенню хвороби.

Чуму несли монгольські війська та італійські торговці по Великому шовковому шляху. Коронавірусом заражаються мандрівники. Вірус призвів до спалаху ксенофобії – в напасті звинуватили чужинців. В Середньовічній Європі за часів чуми відбувалися єврейські погроми.



Чума небезпечніша за коронавірус / pixabay.com

Чим відрізняється чума від коронавірусу?

Водночас коронавірус зовсім не схожий на чуму, і не тільки тому, що це вірус, а не бактерія. Covid-2019 передається від людини до людини – так трапляється тільки при одній з трьох форм чуми – легеневої.

Чума – симптоми Гарячка, тяжка інтоксикація, геморагічний синдром, серозне геморагічне ураженням легень, лімфатичної системи з утворенням бубонів, септичним перебігом і високою смертністю.

І, найважливіше, коронавірус виліковний: смертність від викликаної їм пневмонії становить близько 3,4%; в основному вмирають люди похилого віку зі слабким імунітетом і побічними захворюваннями. Смертність від різних форм чуми становить від 50 (бубонна форма) до 100% (легенева форма, в запущених випадках).

Економічні наслідки

Мондшайн порівнює й економічні наслідки, до яких призводять пандемії. Для селян, які пережили Чорну смерть, умови покращилися: звільнилося багато земель, тому стало більше їжі. Кваліфіковані працівники в Англії, які одержували по пенсу в день, стали заробляти чотири пенси. Коронавірус позначиться на сучасній економіці з точністю до навпаки, прогнозує історик.



Чума – це бактеріальне захворювання / pixabay.com

Також на тему: Користь від коронавірусу: NASA зафіксувало зниження рівня забруднення повітря у Китаї

Щоб підтримувати акціонерну вартість, корпорації будуть знижувати заробітну плату. Співробітники, яких перевели на віддалену роботу, ризикують і зовсім позбутися робочого місця.

Коронавірус Covid-2019 – симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.

Кінцевим результатом стане падіння зарплат, економічна невизначеність і збільшення розриву між багатими й бідними, вважає науковець. Втім, коронавірус сповільнить китайську економіку, через це різко скоротилися шкідливі викиди в атмосферу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.