За 14 червня у Донецькій області зафіксували 42 нових випадки COVID-19. Цей показник став новим антирекордом.

Найбільше хворих виявили у Краматорську. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у фейсбуці.

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Географія поширення COVID-19 на Донеччині

Краматорськ – 8;

Дружківка – 6 (з них 5 у медпрацівників);

Мар’їнський район – 6 (з них 1 медик);

Селидове – 4;

Бахмут – 4;

Бахмутський район – 2;

Шахівська ОТГ – 2 (з них 1 медик);

Добропільський район – 2;

Новогродівка – 2;

Лиманська ОТГ – 2;

Соледарська ОТГ – 1;

Олександрівська ОТГ – 1;

Авдіївка – 1;

Костянтинівка – 1.

За весь час пандемії на підконтрольній України частині Донецької області підтвердили 334 випадки захворювання, вилікувались 143 особи, померли – 6. Майже 20% хворих на COVID-19 становлять медпрацівники.



Коронавірус у Донецькій області / Фото з фейсбук-сторінки Павла Кириленка

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