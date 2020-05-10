COVID-19 має майже 200 мутацій та почався ще у жовтні: вражаючі результати дослідження

Команда науковців провели масштабне дослідження коронавірусу. Вони взяли зразки понад 7,5 тисячі людей, інфікованих COVID-19.

Генетичний аналіз дозволяє припустити, що новий коронавірус швидко поширився усім світом між 6 жовтня та 11 грудня 2019 року й адаптується до господаря-людини. Про це пише The New York Times.

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Дослідники виявили майже 200 повторюваних генетичних мутацій нового коронавірусу – SARS-CoV-2.Мутації показали, як вірус може еволюціонувати під час поширення серед людей.

За словами професора та керівника дослідження Франсуа Балу, результати показали, що значна частина генетичної різноманітності SARS-CoV-2 виявлена у всіх найбільш постраждалих від недуги країнах. Це означає, що вірус широко поширювався всім світом від самого початку епідемії.

Всі віруси природно мутують. Саме собою це не погана річ, і нема підстав вважати, що SARS-CoV-2 мутує швидше або повільніше, ніж очікувалося. Поки ми не можемо сказати, чи стає SARS-CoV-2 більш-менш смертельним і заразним,

– сказав Балу.

Висновки команди UCL, опубліковані в середу в журналі Infection, Genetics and Evolution, підтверджують, що вірус з'явився в кінці 2019 року, сказав Балу, перш ніж швидко поширитися по всьому світу. Дослідження не змогло підтвердити точну відправну точку або місце розташування.

Важливо! 198 невеликих генетичних змін або мутацій, які виявили, незалежно один від одного, відбулися кілька разів. Вони можуть допомогти зрозуміти, як вірус адаптується і допомогти в розробці ліків і вакцин.

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