COVID-19 міг поширюватися в Ухані ще у серпні 2019-го: на це вказують супутникові знімки
Супутникові знімки зі стоянок лікарень у китайському Ухані, а також пошукові запити у мережі, вказують на те, що коронавірус COVID-19 почав поширюватися у Китаї значно раніше, ніж про це раніше заявляли. Ймовірно, із симптомами, схожими на цю інфекцію, люди зверталися до медиків ще з серпня.
Відповідний висновок зробили експерти Гарвардської медичної школи Бостонського університету громадської охорони здоров’я та Бостонської дитячої лікарні. Спеціалісти проаналізували супутникові знімки стоянок найбільших лікарень Уханя в період з 9 січня 2018-го по 30 квітня 2020 року, передає Інтерфакс-Україна.
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Під час дослідження вчені виявили різке збільшення транспорту біля лікарень, починаючи з серпня 2019 року. Найбільше число автомобілів було зафіксовано в грудні 2019 року.
Крім того, аналіз показав сплеск пошукових запитів в китайській пошуковій системі Baidu зі словами "кашель" і "діарея" приблизно за три тижні до появи підтверджених випадків COVID-19 в кінці 2019 року, говориться в дослідженні.
Ці дані насправді особливо переконливі, тому що ми бачили збільшення числа людей, що шукають шлунково-кишкове захворювання-діарею і тепер ми знаємо, що шлунково-кишкові симптоми є дійсно важливим маркером для COVID-19,
– заявив головний інноваційний директор дитячої лікарні Бостона Джон Браунштейн.
За його словами, ані він, ані його колеги не можуть підтвердити, чи був збільшений обсяг транспорту безпосередньо пов'язаний з новою інфекцією, втім дані підтверджують інші недавні дослідження. Вони доводять: поява COVID-19 відбулася до ідентифікації на ринку морепродуктів в Ухані.
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"Ці дані також підтверджують гіпотезу про те, що вірус виник природним шляхом в Південному Китаї і потенційно вже циркулював під час появи "уханського кластера", – зазначив він.
Коронавірус з Китаю і замовчування:
- Про перші випадки зараження новим коронавірусом в Китаї було відомо ще в листопаді 2019 року. Але китайський уряд спробував приховати спалах. А лікарів і блогерів, які про це писали, заарештовували через "поширення чуток".
- У Великобританії переконані, що Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору інформації про інфекцію.
- Тим часом у США вважають, що влада Китаю навмисно занижувала кількість інфікованих коронавірусом та летальних випадків через хворобу.
- Станом на 9 червня у світі зафіксували понад 7 мільйонів людей, які підхопили COVID-19. Від ускладнень, спричинених інфекцією померли 408 767 пацієнтів. Одужати вдалося 3,5 мільйонам осіб.