У деяких пацієнтів коронавірус викликає шкірні симптоми. Нині відомо про 5 видів висипань, які можуть виникнути внаслідок COVID-19.

Іспанські лікарі після невеликого дослідження описали перелік шкірних симптомів, які виникали у пацієнтів з COVID-19, повідомляє BBC.

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Нині є багато повідомлень про пухирці, які виникають на ногах пацієнтів з коронавірусом навіть при відсутності інших симптомів захворювання.



Симптоми на пальцях ніг, схожі на обмороження / Фото: BBC

Натомість провідний дослідник Ігнасіо Гарсія-Доваль повідомив, що найчастіше помічав макулопапульозний висип – невеликі та пласкі червоні бляшки, які, як правило, з'являлись на тулубі. Він зазначив, що переважно висипи виникали вже після респіраторного прояву захворювання.



Макулопапульозний висип виникав у 47% пацієнтів з коронавірусом / Фото: BBC

Як проводилось дослідження

Усім іспанським дерматологам запропонували поділитися подробицями про огляд пацієнтів з коронавірусом. Загалом за два тижні дерматологи повідомили про 375 людей з 5 різними шкірними симптомами.

Шкірні симптоми при COVID-19:

Асиметричні пошкодження ніг або рук, схожі на наслідки обмороження, – виникали пізніше під час перебігу захворювання. Іноді були сверблячими або болючими. Переважно з'являлись у молодших пацієнтів з легкими симптомами й тривали в середньому 12 днів. Припадають на 19% випадків.

Невеликі пухирі (часом сверблячі) на кінцівках чи тулубі. Зазвичай виникали у пацієнтів середнього віку до появи інших симптомів, тривали близько 10 днів. Припадають на 9% випадків.

Рожевий або білий висип, схожий на кропив'янку. Виникав переважно на тілі, але іноді на долонях рук. Часто свербів та з'являвся у 19% пацієнтів.

Макулопапульозний висип – невеликі та плоскі червоні бляшки, які виникали у 47% випадків. Висип тривав у пацієнтів близько 7 днів та проявлявся одночасно з іншими симптомами. Як правило, спостерігався у пацієнтів зі складнішим перебігом захворювання.

Сітчасте ліведо – сітчастий малюнок на шкірі, зазвичай синього або червоного кольору. З'являвся у 6% пацієнтів лише у людей з важким перебігом хвороби.

Однак дослідники зазначають, що висипання можуть мати багато причин і для встановлення точної причини захворювання необхідна детальніша медична експертиза. Але достеменно відомо, що висипання можуть виникати внаслідок багатьох вірусних інфекцій, враховуючи пневмонію.