Китайські вчені вважають, що коронавірус може швидше поширюватися через дихання або при розмові, натомість заражені поверхні грають лише невелику роль.

Дихання може бути найпоширенішим шляхом передачі коронавірусу, наголосили китайські вчені. Про це пише видання Daily Mail.

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У дослідженні йдеться, що пацієнти, які хворі на коронавірус, видихають мільйони вірусних частинок на годину, навіть якщо вони мають легкий перебіг або відсутність симптомів.

Відтак вчені заявили, що просто дихання чи розмова можуть бути найпоширенішими способами розповсюдження коронавірусу.

Дослідники нагадали про необхідність носіння масок для обличчя. Видання MailOnline записало також коментар з експертами про те, що обов'язкове носіння масок "на сьогодні матиме найбільший вплив" для запобігання поширенню коронавірусу.

Раніше вважалося, що основним джерелом передачі є крапельки від кашлю та чхання. У дослідженні встановлено, що в повітрі, яке видихають пацієнти, в середньому було втричі більше (16,7%) вірусу у порівнянні з поверхнями (5,4%).