COVID-19 під час вагітності може травмувати плаценту: фотодокази 18+

Лікарі виявили патологічні зміни в плаценті хворих на коронавірус породіль. Більшість дітей народилися здоровими та у нормальний термін, тому лікарі навіть не очікували, що виявлять зміни в плаценті їхніх матерів.

Лікарі провели патологічне обстеження плацент 16 породіль з COVID-19. Усі плаценти виявились травмованими, дослідження опубліковане на Oxford Academic.

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Тип травми, помічений у плаценті жінок з COVID-19, демонструє аномальний кровотік між матерями та їхніми дітьми.

У плацентах цих пацієнток помітили два порушення: недостатній приплив крові від матері до плоду з аномальними кровоносними судинами (мальперфузія) та згустки крові в плаценті (міжхребцеві тромби).

15 пацієнток народили живих немовлят у третьому триместрі, однак в однієї відбувся викидень у другому триместрі. Хвороба у пацієнтки протікала безсимптомно, тому ми не знаємо, пов'язаний вірус з викиднем чи ні,

– сказав старший автор доктор Джефрі Голдштейн.

Плацента – це орган, який формується під час вагітності жінки, в ньому розвивається плід. Для плоду плацента виступає в ролі легенів, кишок, нирок та печінки, вона приймає кисень та поживні речовини з кровотоку матері.

Також плацента є причиною багатьох гормональних змін в організмі матері й огляд цього органу патологоанатомістом дозволяє отримати "карту вагітності" жінки та дізнатися, що трапилося з дитиною в утробі й що може статися з немовлям та його матір'ю після пологів.

Джефрі Голдштейн додав, що не хоче робити чітких висновків з невеликого дослідження, але отримані результати його хвилюють. Вони можуть пролити світло на те, як варто лікувати вагітних з коронавірусом та на що слід звертати увагу. Також необхідно більше досліджувати перебіг вагітності під час інфікування COVID-19. Поки що це найбільше дослідження, під час якого вивчали стан плаценти у жінок з коронавірусом.

Фото: Oxford Academic та Medical Express