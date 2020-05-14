Як виникає та перебігає в людини важка форма COVID-19: пояснення фахівців простими словами

Китайські дослідники зробили простий та узагальнений опис, як виникає та протікає важка форма коронавірусу в людини.

У виданні Frontiers in Public Health дослідники опублікували узагальнений опис про те, як коронавірус проникає в організм, заражає клітини та вбиває.

До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Після інфікування у пацієнтів з важким перебігом коронавірусу може виникнути цитокіновий шторм, який є ключовим явищем в патогенезі важких форм COVID-19.

Цитокіновий шторм – що це? Це надмірна активація білих кров'яних клітин, які виділяють в кров велику кількість цитокінів – молекул, що стимулюють запалення.

У пацієнтів з COVID-19 ці цитокіни, кількість яких збільшується вкрай швидко, провокують збільшення імунних клітин (лімфоцитів й нейтрофілів), внаслідок чого виникає їхній надлишок. Це викликає інфільтрацію цих клітин в легеневу тканину, що викликає пошкодження легенів.

Через таку реакцію імунітету, у людини сильно підіймається температура, підвищується проникність кровоносних судин і знижується кров'яний тиск. Внаслідок цього кислотність крові зростає, а в легенях накопичується рідина.

Лімфоцити можуть спровокувати запалення навіть здорових клітин, що згодом стає причиною відмови легенів, серця, печінки, кишківника, нирок і статевих органів (так званий синдром поліорганної недостатності).

Через те, що у легенях накопичується рідина та відмерлі клітини, у людини виникає гострий респіраторний дистрес-синдром. Відтак, саме через це більшість смертей через COVID-19 пов'язана з дихально-легеневою недостатністю.

На думку дослідників, поки проти коронавірусу немає спеціального противірусного препарату, лікування важкого пацієнта спершу повинне бути спрямоване на інтенсивну підтримку функцій органів (до прикладу, штучна фільтрація крові). Особливо важливо підтримувати функції легенів, – як і інвазивними, так і неінвазивними методами.

Також фахівці вважають, що не варто забувати про запобігання вторинних інфекцій. Адже SARS-CoV-2 також проникає й в кишківник, де викликає запалення та стає причиною розвитку інших хвороботворних мікроорганізмів.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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