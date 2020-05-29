COVID-19 виявили у 22 811 українця: актуальна ситуація в регіонах
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За минулу добу в Україні виявили нові 429 випадків зараження. Загалом на коронавірус захворіли 22 811 українців, з них померли 679 та одужали 8 934.
Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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