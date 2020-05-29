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COVID-19 виявили у 22 811 українця: актуальна ситуація в регіонах

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Ситуація поширення коронавірусу в Україні
Ситуація поширення коронавірусу в Україні / Getty Images

За минулу добу в Україні виявили нові 429 випадків зараження. Загалом на коронавірус захворіли 22 811 українців, з них померли 679 та одужали 8 934.

Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.

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Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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