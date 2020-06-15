COVID-19 виявили у близько 32 тисяч українців: ситуація в областях
За останню добу в Україні виявили 656 випадків захворювання на COVID-19. Таким чином загальна кількість інфікованих коронавірусною інфекцією в Україні становить 31 810.
Впродовж минулої доби померли від ускладнень спричинених коронавірусом 12 українців, натомість одужали ще 171. Дані згідно з Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, пише 24 канал.
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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксували 901 летальний випадок внаслідок COVID-19. Попри велику кількість людей, у яких діагностують коронавірусну хворобу, відсоток людей, яким вдалося побороти інфекцію – високий, наразі їх кількість – 14 253.
Під час щоденного брифінгу МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу найбільшу кількість випадків зафіксували у Львівській області – 136, Закарпатській – 48 та в місті Києві – 53.
За попередню добу в Україні провели 10 236 тестувань із них 7950 методом ПЛР та 2 286 методом ІФА.
COVID-19 в областях України 15 червня:
- Чернівецька область – 3959;
- Київ – 3957;
- Львівська область – 2933 ;
- Рівненська область – 2369;
- Івано-Франківська область – 1766;
- Закарпатська область – 1680;
- Тернопільська область – 1467;
- Харківська область – 1542;
- Київська область – 2024;
- Вінницька область – 1423;
- Волинська область – 1438;
- Одеська область – 1117;
- Дніпропетровська область – 998;
- Житомирська область – 1087;
- Кіровоградська область – 586;
- Хмельницька область – 559;
- Запорізька область – 529;
- Черкаська область – 552;
- Миколаївська область – 321;
- Чернігівська область – 424;
- Полтавська область – 278;
- Донецька область – 334;
- Сумська область – 227;
- Херсонська область – 183;
- Луганська область – 57.