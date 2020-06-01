На COVID-19 захворіли понад 24 тисячі українців: актуальна ситуація в регіонах
За минулу добу в Україні на 340 випадків зросла кількість інфікувань коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість хворих на COVID-19 від початку епідемії становить 24 012.
Дані поширення коронавірусної інфекції в Україні опублікувала система моніторингу COVID-19 апарату РНБО України.
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Із 24 012 випадків заражень коронавірусом, 718 випадків летальних, втім 9 690 пацієнтів одужало.
Найбільшу кількість нових заражень зафіксували в Києві, в Рівненській та Львівській області.
Скільки хворих в областях України:
- Чернівецька область – 3377;
- м. Київ – 3043;
- Рівненська область – 1770;
- Львівська область – 1700;
- Київська область – 1600;
- Івано-Франківська область – 1420;
- Закарпатська область – 1206;
- Тернопільська область – 1176;
- Харківська область – 1083;
- Вінницька область – 1005;
- Дніпропетровська область – 942;
- Одеська область – 896;
- Волинська область – 932 ;
- Житомирська область – 742;
- Кіровоградська область – 514;
- Запорізька область – 447;
- Хмельницька область – 454;
- Черкаська область – 406;
- Миколаївська область – 294;
- Полтавська область – 270;
- Херсонська область – 178;
- Сумська область – 170;
- Донецька область – 163;
- Чернігівська область – 177;
- Луганська область – 47.
Важливо! У статистику не враховані дані з тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей та окупованої АР Крим й міста Севастополя.