COVID-19: 5 підстав для оптимізму від британського професора

Більшість людей під час пандемії зациклюються на негативі й не помічають позитивних новин. Але вони є і вони зовсім не ілюзорні.

Професор біології в Університеті Сент-Ендрюса звернув увагу і на позитивні моменти. Він розповів про те, що було зроблено, яких успіхів досягнуто пише The Conversation.

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У багатьох країнах поширення COVID-19 вдалося взяти під контроль

Показник R0 – індекс репродукції або середня кількість здорових людей, яких заражає носій вірусу, – на початку пандемії становив приблизно 3. Зараз він у багатьох країнах нижче. Це означає, що захворюваність йде на спад. І навіть якщо до повної перемоги над захворюванням ще далеко, ми не повинні недооцінювати це досягнення і його вагомість.

Злагодженість дій суспільства

Жоден соціолог або психолог не зміг би передбачити те, як суспільство об'єдналося, щоб приборкати епідемію. Швидкий перехід до стратегії соціального дистанціювання був величезним успіхом, навіть якщо це далося нелегко.



Пандемія коронавірусу йде на спад / unsplash.com

Інформація про те, як впоратися з цією хворобою

Вірус, про існування якого ми не підозрювали п’ять місяців тому, сьогодні вивчений практично повністю, завдяки величезним зусиллям зі збору даних. І хоча всі з нетерпінням чекають появи вакцини й ефективніших і зручніших тестів, у нас вже є методи контролю COVID-19, ефективність яких підтверджено.

Навчилися злагоджено діяти у світовому масштабі

Глобальна реакція на серйозну проблему, якою є COVID-19, виявилася просто феноменальною. Це дозволило запобігти катастрофі. І це свідчить про те, що у нас є організаційні можливості для вирішення дійсно масштабних проблем, що стоять перед людством і перед планетою.

Нині ми набагато більше знаємо про наші слабкі місця і те, як діяти

Окремі країни навчаються на власному досвіді. Необхідно вдосконалювати політику соціального дистанціювання, а також займатися поширенням правдивої інформації.

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