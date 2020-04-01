Коронавірус у Британії: за добу померли понад 500 людей
У Великій Британії зафіксували дедалі більше смертей від коронавірусу COVID-19. Кількість людей, котрі одужують, не зростає.
Станом на 1 квітня, загальна кількість хворих у Великій Британії – 25 504 людини. Тести на коронавірус показали позитивний результат навіть у прем'єр-міністра Бориса Джонсона і сина Єлизавети II принца Чарльза.
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Днями Джонсон записав відеозвернення до британців, у якому закликав людей "сидіти вдома" і свідомо ставитися до небезпеки COVID-19.
Громадянам Великої Британії наразі дозволено виходити на вулиці для того, щоб закупити продукти в супермаркетах чи аптеках, відвідати лікарню та один раз на день займатися спортом. Усі, в кого є можливість, перейшли на дистанційну роботу та навчання.
Статистика захворюваності вражає. Лише за добу зафіксували 563 нових летальних випадків. Загальна кількість смертей з початку епідемії – 2 356.
Кількість пацієнтів, котрі одужали, – 179. Таке ж число було вчора, 31 березня.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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