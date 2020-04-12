COVID-19 може поширюватися на відстань до 4 метрів, – китайські вчені

Коронавірус COVID-19 може поширюватися на відстань до 4 метрів від зараженої людини. Про це заявили науковці Академії військово-медичних наук Пекіна.

Натомість загальноприйняті правила соціального дистанціювання наразі передбачають вдвічі меншу відстань, повідомляє The Express.

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Вчені опрацювали зразки поверхні та повітря із кількох відділень лікарні Уханя, де перебували хворі на COVID-19. Зазначимо, що саме з цього китайського міста розпочався спалах коронавірусу.

Дослідження показало, що висока концентрація вірусу містилася в повітрі на відстані до 4 метрів від хворих впродовж декількох годин. Проте вона "не завжди була заразною".

Довідка. У багатьох країнах світу закликають дотримуватися норм соціального дистанціювання. Людям рекомендують перебувати не ближче, ніж на відстані 1,5-2 метра один від одного.

Науковці також спробували пояснити, чому кількість хворих медиків на нижніх поверхах лікарні була більшою. Вони припустили, що вірус осідає під дією гравітації.



Як довго коронавірус зберігається на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

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