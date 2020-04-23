COVID-19 може викликати інсульт в молодих людей, – лікарі США

Коронавірусна інфекція COVID-19 може викликати інсульт у дорослих людей віком 30–40 років. Про це попереджають лікарі, які стикнулися з такою ситуацією.

Нейрохірурги надали дані про 5 людей з інсультом віком до 50 років, які мали легкий або безсимптомний перебіг коронавірусу, повідомляє CNN.

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Лікарі повідомили, що у Нью-Йорку за останні два тижні частота раптового інсульту у молодих пацієнтів збільшилась у сім разів.

Щонайменше один пацієнт помер, а інші перебувають в реабілітаційних установах, реанімації або в відділенні інсульту. Тільки один пацієнт пішов додому, але потребуватиме інтенсивного догляду.

Більшість із цих пацієнтів не мають анамнезу в минулому і були вдома з легкими симптомами (або у двох випадках без симптомів) COVID-19,

– сказав Томас Окслі, нейрохірург із медичного комплексу Маунт-Сінай у Нью-Йорку.

Відтак, Оклі вважає, що це черговий доказ того, що коронавірус мже призвести до неприродного згортання крові.

Вірус, здається, посилює згортання у великих артеріях, що призводить до важкого інсульту,

– додав Окслі.

Лікар додав, що для людей такого віку не властиві інсульти. Окслі зазначив, що в середньому впродовж останнього року у Маунт-Сінай надходило не більш ніж одного пацієнта за два тижні віком до 50 років (і то не завжди).

Інсульт завдає серйозної шкоди здоров'ю, якщо не ліквідувати його відразу. Відтак, при симптомах інсульту необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу.

Інсульт – симптоми При інсульті людина має один з таких симптомів або кілька зразу: раптова слабкість чи оніміння однієї половини тіла, включаючи обличчя, руку та ногу;

раптове порушення мовлення чи розуміння мови;

раптове порушення зору;

раптове запаморочення, яке часто супроводжує нудота, блювота, втрата рівноваги, падіння;

раптовий і надзвичайно сильний нестерпний головний біль. Помітили хоча б один з симптомів – не гайте часу, телефонуйте 103.



Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу

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