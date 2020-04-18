COVID-19 може занижувати гемоглобін: що це означає
Вчені дійшли до висновку, що коронавірус може стати причиною заниженого гемоглобіну. Це пояснює, чому штучна вентиляція легенів не допомагає у важких випадках.
При важкій формі коронавірусу збудник інфекції атакує гемоглобін в еритроцитах й таким чином блокує транспортування кисню до клітин, про це йдеться у досліджені, опублікованому на Hematology, Transfusion and Cell Therapy.
До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Вчені провели аналіз даних 1210 пацієнтів з COVID-19, 224 з яких малу важку форму захворювання. Під час дослідження фахівці виявили, що у пацієнтів з важкою формою хвороби був сильно занижений гемоглобін, у порівнянні з тими, у кого хвороба протікала легше або без симптомів. Середньозважена різниця між пацієнтами з легкою та важкою формою захворювання становила -7,1 г / л.
Це означає, що зниження концентрації гемоглобіну може бути клінічною ознакою погіршення стану пацієнта.
Це дослідження може перевернути з ніг на голову уявлення про те, як потрібно лікувати пацієнтів з важкою формою захворювання. Ймовірно, що замість ШВЛ пацієнтам краще застосовувати переливання крові або еритроцитарної маси.
Раніше незалежні китайські біологи також повідомляли про те, що SARS-CoV-2 атакує гемоглобін в еритроцитах.
Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертівсьогодні , 12:01
-
Коронавірус у Японії: у Токіо – нестача ліжко-місцьсьогодні , 08:58
-
На Вінниччині коронавірус виявили у 97 медиків: що каже МОЗсьогодні , 10:44
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 770 людейсьогодні , 10:38
-
У Києво-Печерській лаврі виявили 26 нових випадків захворювання на COVID-19сьогодні , 11:36
-
"Тести – ні до біса", – Лукашенко розкритикував російські тести на COVID-19сьогодні , 14:57