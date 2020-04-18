COVID-19 може занижувати гемоглобін: що це означає

Вчені дійшли до висновку, що коронавірус може стати причиною заниженого гемоглобіну. Це пояснює, чому штучна вентиляція легенів не допомагає у важких випадках.

При важкій формі коронавірусу збудник інфекції атакує гемоглобін в еритроцитах й таким чином блокує транспортування кисню до клітин, про це йдеться у досліджені, опублікованому на Hematology, Transfusion and Cell Therapy.

До теми Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Вчені провели аналіз даних 1210 пацієнтів з COVID-19, 224 з яких малу важку форму захворювання. Під час дослідження фахівці виявили, що у пацієнтів з важкою формою хвороби був сильно занижений гемоглобін, у порівнянні з тими, у кого хвороба протікала легше або без симптомів. Середньозважена різниця між пацієнтами з легкою та важкою формою захворювання становила -7,1 г / л.

Гемоглобін – що це? Це дихальний пігмент, який є в еритроцитах крові. Його основна задача – переносити кисень з легенів до тканин організму людини. Окрім того, він бере участь у транспортуванні вуглекислого газу з тканин у легені, завдяки чому допомагає підтримувати кислотно-основний баланс в організмі.

Це означає, що зниження концентрації гемоглобіну може бути клінічною ознакою погіршення стану пацієнта.

Це дослідження може перевернути з ніг на голову уявлення про те, як потрібно лікувати пацієнтів з важкою формою захворювання. Ймовірно, що замість ШВЛ пацієнтам краще застосовувати переливання крові або еритроцитарної маси.

Раніше незалежні китайські біологи також повідомляли про те, що SARS-CoV-2 атакує гемоглобін в еритроцитах.



Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Каналу

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