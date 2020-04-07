COVID-19 мутує: що це означає та чи стане це перешкодою для винайдення вакцини

Слово "мутація" викликає побоювання у багатьох, адже означає несподівані та химерні зміни. Разом з тим, вона не обов'язково обіцяє щось погане.

Кожен вірус мутує – це частина життєвого циклу вірусів. І, як правило, зміни настільки незначні, що немає помітної різниці у швидкості передачі та летальності захворювання, пише Healthline.

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Коронавірус – це РНК-вірус. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки.

Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, він починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК, такими як герпес, віспа та вірус папіломи людини.

У світі РНК-вірусів зміна є нормою. Ми знаємо, що РНК віруси часто змінюються. Це просто їхня природа,

– сказав інфекціоніст Марк Шлейс з Інституту молекулярної вірусології університету Міннесоти.

Збудник коронавірусу SARS-CoV-2 не є винятком і за останні кілька місяців він дещо мутував. Але фахівці зазначають, що він мутував дуже повільними темпами та нові його копії не надто відрізняються від оригіналу.



Коронавірус мутує / Фото: Unsplash

Тобто мутований вірус, який зараз вирує у США чи Італії, не надто відрізняється від того вірусу, який вирував в китайському Ухані.

Й вчені заспокоюють, що насправді шанси, що вірус мутує в агресивнішу версію, – мінімальні. Переважно РНК-віруси після мутації стають слабкішими, ніж були до того.

Практично всі мутації змушують деяку частину вірусу працювати не так добре, як раніше,

– сказав доктор Бенджамін Нойман, завідувач кафедри біології Техаського університету.

Що це означає для вакцини

Скоріше за все, мутації не заважатимуть ефективності вакцини проти COVID-19, коли та з'явиться на світ.

Вірус все ще буде схожим на свій початковий варіант, тому немає причин вважати, що мутація відіграватиме важливу роль в процесі щеплення.

Та й всі вакцини, якими нині користується людство, були спрямовані на ранню версію вірусу. Наприклад, одна й та сама вакцина проти грипу H1N1 досі використовується з 2009 року. І хоч цей штам грипу теж постійно мутує, вакцина поки що залишається ефективною.



Вакцині навряд завадить мутація коронавірусу / Фото: Unsplah

Деякі фахівці вважають, що найкраща аналогія для COVID-19 – це свинка. Й продовж 45 років існування вакцини проти кору, паротиту та краснухи (теж віруси РНК) вона досі є ефективною проти цих хвороб.

Тому фахівці вважають, що коли людство нарешті отримає вакцину проти COVID-19, то вона, швидше за все, захистить людей від переважної більшості штамів COVID-19.

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