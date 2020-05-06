COVID-19 почав поширюватись у кінці 2019 року і не існував раніше, – науковці

Вчені з Великобританії та Франції провели генетичний аналіз коронавірусу SARS-CoV-2. Вони встановили, що у світі він почав поширюватися з кінця 2019 року.

За їхніми словами, це заперечує можливість, що коронавірус існував раніше, а отже, люди інфікувалися ним раніше й могли виробити до нього імунітет, пише наукове видання Infection, Genetics and Evolution.

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Науковці вивчили понад 7600 вірусних геномів із міжнародної бази даних, яку складали науковці з усього світу під час досліджень SARS-CoV-2. На підставі цього вони дійшли висновку, що пандемія коронавірусу почалася десь у проміжку між 6 жовтня й 11 грудня 2019 року.

Вони стверджують, що коронавірус – нове явище, і в людей не може бути до нього колективного імунітету. За найоптимістичнішими підрахунками, COVID-19 перехворіли до 10% населення.

Учені також з'ясували, що мутації вірусу, які взяли із різних куточків світу, схожі, це підтверджує версію про єдине його першоджерело.

Також, як показало дослідження, вірус вражав людей у різних куточках світу тижнями чи навіть місяцями раніше за перші офіційні повідомлення, тож пошук "нульового" пацієнта не має сенсу.

Зазначимо, що також триває суперечка про походження коронавірусу. США звинувачує Китай в штучному походженні вірусу. Але в КНР ці звинувачення відкидають. Більшість науковців погоджуються, що вірус має природне походження та не був створений в лабораторії.

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