Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
У світі оголосили пандемію коронавірусу, який зафіксували ледь не у всіх країнах світу. Скільки людей заразилося, одужало та померло – дивіться статистику далі.
Редакція Здоров'я 24 стежить за статистикою підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі на сайті центру Джона Гопкінса.
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Станом на 27 березня найбільше хворих зафіксовано у США, найбільше смертей підтвердили в Іспанії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї.
Статистика зараження COVID-19, скільки одужало та померло: десятка перших за кількістю країн
1. США
Кількість хворих: 85 996
Скільки одужало: 753
Летальні випадки: 1 300
2. Китай
Кількість хворих: 81 897
Скільки одужало: 74 720
Летальні випадки: 3 296
3. Італія
Кількість хворих: 80 598
Скільки одужало: 10 361
Летальні випадки: 8 215
4. Іспанія
Кількість хворих: 64 059
Скільки одужало: 9 357
Летальні випадки: 4 858
5. Німеччина
Кількість хворих: 47 278
Скільки одужало: 5 673
Летальні випадки: 285
6. Іран
Кількість хворих: 32 332
Скільки одужало: 11 133
Летальні випадки: 2 378
7. Франція
Кількість хворих: 29 581
Скільки одужало: 4 955
Летальні випадки: 1 698
8. Швейцарія
Кількість хворих: 11 951
Скільки одужало: 897
Летальні випадки: 207
9. Велика Британія
Кількість хворих: 11 816
Скільки одужало: 150
Летальні випадки: 580
10. Корея
Кількість хворих: 9 332
Скільки одужало: 4 528
Летальні випадки: 139
Додамо, що в Україні підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом, з них – 5 летальних. Також відомо про смерть 4 українок за кордоном, усі випадки зафіксовані в Італії.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу
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