24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

- Читать новость на русском
Коронавірус: статистика захворюваності у світі / Getty Images

У світі оголосили пандемію коронавірусу, який зафіксували ледь не у всіх країнах світу. Скільки людей заразилося, одужало та померло – дивіться статистику далі.

Редакція Здоров'я 24 стежить за статистикою підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі на сайті центру Джона Гопкінса.

Читайте також В Італії померла четверта українка від коронавірусу

Станом на 27 березня найбільше хворих зафіксовано у США, найбільше смертей підтвердили в Іспанії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї.

Статистика зараження COVID-19, скільки одужало та померло: десятка перших за кількістю країн

1. США

Кількість хворих: 85 996

Скільки одужало: 753

Летальні випадки: 1 300

2. Китай

Кількість хворих: 81 897

Скільки одужало: 74 720

Летальні випадки: 3 296

3. Італія

Кількість хворих: 80 598

Скільки одужало: 10 361

Летальні випадки: 8 215

4. Іспанія

Кількість хворих: 64 059

Скільки одужало: 9 357

Летальні випадки: 4 858

5. Німеччина

Кількість хворих: 47 278

Скільки одужало: 5 673

Летальні випадки: 285

6. Іран

Кількість хворих: 32 332

Скільки одужало: 11 133

Летальні випадки: 2 378

7. Франція

Кількість хворих: 29 581

Скільки одужало: 4 955

Летальні випадки: 1 698

8. Швейцарія

Кількість хворих: 11 951

Скільки одужало: 897

Летальні випадки: 207

9. Велика Британія 

Кількість хворих: 11 816

Скільки одужало: 150

Летальні випадки: 580

10. Корея

Кількість хворих: 9 332

Скільки одужало: 4 528

Летальні випадки: 139

Додамо, що в Україні підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом, з них – 5 летальних. Також відомо про смерть 4 українок за кордоном, усі випадки зафіксовані в Італії.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Новини США Статистика
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 06:40 Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні
Новини України 16200
сьогодні , 16:07 Смартфони Xiaomi Mi 10 надійшли у продаж на глобальному ринку: ціна в Україні
Смартфони 9941
сьогодні , 08:23 Коронавірус Covid-2019: останні новини
Медицина 188734
сьогодні , 14:30 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Лікування 411497
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
Новини України 40606
сьогодні , 12:53 Коронавірус і багатії: як розважалися політики і мільйонери у Куршевелі – фото, відео
Новини України 11692
сьогодні , 11:56 Коронавірус в Україні: вже заразилися 218 людей
Лікування 109854
сьогодні , 12:15 Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
Традиції 89044
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
25 березня 12:46 Що таке хантавірус: симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
23 березня 19:50 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук