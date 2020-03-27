Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах

У світі оголосили пандемію коронавірусу, який зафіксували ледь не у всіх країнах світу. Скільки людей заразилося, одужало та померло – дивіться статистику далі.

Редакція Здоров'я 24 стежить за статистикою підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 у світі на сайті центру Джона Гопкінса.

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Станом на 27 березня найбільше хворих зафіксовано у США, найбільше смертей підтвердили в Іспанії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї.

Статистика зараження COVID-19, скільки одужало та померло: десятка перших за кількістю країн

1. США

Кількість хворих: 85 996

Скільки одужало: 753

Летальні випадки: 1 300

2. Китай

Кількість хворих: 81 897

Скільки одужало: 74 720

Летальні випадки: 3 296

3. Італія

Кількість хворих: 80 598

Скільки одужало: 10 361

Летальні випадки: 8 215

4. Іспанія

Кількість хворих: 64 059

Скільки одужало: 9 357

Летальні випадки: 4 858

5. Німеччина

Кількість хворих: 47 278

Скільки одужало: 5 673

Летальні випадки: 285

6. Іран

Кількість хворих: 32 332

Скільки одужало: 11 133

Летальні випадки: 2 378

7. Франція

Кількість хворих: 29 581

Скільки одужало: 4 955

Летальні випадки: 1 698

8. Швейцарія

Кількість хворих: 11 951

Скільки одужало: 897

Летальні випадки: 207

9. Велика Британія

Кількість хворих: 11 816

Скільки одужало: 150

Летальні випадки: 580

10. Корея

Кількість хворих: 9 332

Скільки одужало: 4 528

Летальні випадки: 139

Додамо, що в Україні підтвердили 218 випадків зараження коронавірусом, з них – 5 летальних. Також відомо про смерть 4 українок за кордоном, усі випадки зафіксовані в Італії.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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