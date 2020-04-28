COVID-19 та тварини: як доглядати за улюбленцем під час пандемії та в період хвороби

Центр контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендує пацієнтам з COVID-19 дотримуватися таких же правил соціальної дистанції з тваринами, як і з іншими членами родини.

Окрім того, CDC закликає людей, аби під час вигулу улюбленців вони уникали собачих парків та громадських місць, якщо там є велике скупчення людей з тваринами.

До теми Чи можуть домашні улюбленці заразити людину коронавірусом

Також в Центрі контролю та профілактики захворювань закликають не випускати котів за межі будинку та вигулювати собак на прив’язі, тримаючи їх на дистанції принаймні півтора метра від інших людей і тварин. Ще CDC рекомендує людям обмежити взаємодію з тваринами, які не проживають разом з ними.

Як доглядати за улюбленцем, якщо ви захворіли на коронавірус

Якщо у вас виявили коронавірус, уникайте контактів з домашніми та іншими тваринам, якщо це можливо.

Якщо ніхто окрім вас не може доглядати за домашнім улюбленцем, поруч з твариною носіть захисну маску та мийте руки перед тим, як взаємодіяти з улюбленцем.

Зазначимо, що переважна більшість з тієї невеликої кількості тварин, у яких виявили коронавірус, заразилися саме від людини. ВООЗ та CDC наголошують на тому, що ризик зараження від тварини до людини є низьким.

Зазначимо, що пандемія COVID-19 – не привід позбуватися домашніх улюбленців та віддавати їх у притулки. За весь час ще не було зафіксовано випадків передачі інфекції від домашньої тварини до людини. Аби вберегти себе, необхідно лише мити руки після контакту з улюбленцем та дезінфікувати йому лапи після прогулянки.



Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.