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COVID-19 та тварини: як доглядати за улюбленцем під час пандемії та в період хвороби

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Як доглядати за домашньою твариною, якщо захворів на коронавірус
Як доглядати за домашньою твариною, якщо захворів на коронавірус / AFP

Центр контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендує пацієнтам з COVID-19 дотримуватися таких же правил соціальної дистанції з тваринами, як і з іншими членами родини.

Окрім того, CDC закликає людей, аби під час вигулу улюбленців вони уникали собачих парків та громадських місць, якщо там є велике скупчення людей з тваринами. 

До теми Чи можуть домашні улюбленці заразити людину коронавірусом

Також в Центрі контролю та профілактики захворювань закликають не випускати котів за межі будинку та вигулювати собак на прив’язі, тримаючи їх на дистанції принаймні півтора метра від інших людей і тварин. Ще CDC рекомендує людям обмежити взаємодію з тваринами, які не проживають разом з ними. 

Як доглядати за улюбленцем, якщо ви захворіли на коронавірус

  • Якщо у вас виявили коронавірус, уникайте контактів з домашніми та іншими тваринам, якщо це можливо.
  • Якщо ніхто окрім вас не може доглядати за домашнім улюбленцем, поруч з твариною носіть захисну маску та мийте руки перед тим, як взаємодіяти з улюбленцем.  

Зазначимо, що переважна більшість з тієї невеликої кількості тварин, у яких виявили коронавірус, заразилися саме від людини. ВООЗ та CDC наголошують на тому, що ризик зараження від тварини до людини є низьким. 

Зазначимо, що пандемія COVID-19 – не привід позбуватися домашніх улюбленців та віддавати їх у притулки. За весь час ще не було зафіксовано випадків передачі інфекції від домашньої тварини до людини. Аби вберегти себе, необхідно лише мити руки після контакту з улюбленцем та дезінфікувати йому лапи після прогулянки. 

Як домашні тварини передають коронавірус
Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Профілактика захворювань Світ тварин Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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