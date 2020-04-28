COVID-19 та тварини: як доглядати за улюбленцем під час пандемії та в період хвороби
Центр контролю та профілактики захворювань у США (CDC) рекомендує пацієнтам з COVID-19 дотримуватися таких же правил соціальної дистанції з тваринами, як і з іншими членами родини.
Окрім того, CDC закликає людей, аби під час вигулу улюбленців вони уникали собачих парків та громадських місць, якщо там є велике скупчення людей з тваринами.
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Також в Центрі контролю та профілактики захворювань закликають не випускати котів за межі будинку та вигулювати собак на прив’язі, тримаючи їх на дистанції принаймні півтора метра від інших людей і тварин. Ще CDC рекомендує людям обмежити взаємодію з тваринами, які не проживають разом з ними.
Як доглядати за улюбленцем, якщо ви захворіли на коронавірус
- Якщо у вас виявили коронавірус, уникайте контактів з домашніми та іншими тваринам, якщо це можливо.
- Якщо ніхто окрім вас не може доглядати за домашнім улюбленцем, поруч з твариною носіть захисну маску та мийте руки перед тим, як взаємодіяти з улюбленцем.
Зазначимо, що переважна більшість з тієї невеликої кількості тварин, у яких виявили коронавірус, заразилися саме від людини. ВООЗ та CDC наголошують на тому, що ризик зараження від тварини до людини є низьким.
Зазначимо, що пандемія COVID-19 – не привід позбуватися домашніх улюбленців та віддавати їх у притулки. За весь час ще не було зафіксовано випадків передачі інфекції від домашньої тварини до людини. Аби вберегти себе, необхідно лише мити руки після контакту з улюбленцем та дезінфікувати йому лапи після прогулянки.
Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу
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