COVID-19 та захворювання щитоподібної залози: які можуть бути ускладення

Часто коронавірусна хвороба проходить з ускладненнями, якщо у пацієнта наявні супутні захворювання. Тож, якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, слід бути особливо відповідальним та дотримуватись епідеміологічних рекомендацій. Що варто знати, якщо у вас наявні патології щитоподібної залози, пояснив лікар ендокринолог.

За даними Британської тиреодологічної асоціації пацієнти з аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози не мають підвищеного ризику до зараження коронавірусом, пише хірург ендокринолог Роєнко Юрій.

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Аутоімунне захворювання щитоподібної залози не означає, що людина має імунодефіцит, а отже ризики у порівнянні з іншими однакові,

– зазначив Роєнко Юрій.

За словами лікаря, в час пандемії COVID-19 пацієнти з патологіями щитоподібної залози повинні пам'ятати кілька головних тез:

Прийом препаратів гормону щитоподібної залози, препаратів для лікування тиреотоксикозу (тирозол, мерказоліл, пропілтіоурацил і т.п.) не змінюють і не ослаблюють імунітет людини.

Важливо! Високі дози стероїдних препаратів (гормони наднирників) подавляють імунну систему. Пацієнти, які їх приймають, мають підвищений ризик до тяжкого перебігу COVID-19, тому особливо строго повинні дотримуватися правил карантину.

Проведена нещодавно операція на щитоподібній залозі не має зв'язку з підвищеним ризиком вірусних захворювань.

Пацієнти, які не контролюють концентрацію гормонів щитоподібної залози в крові та приймають препарати безконтрольно, можуть мати підвищений ризик ускладнень від COVID-19.

Заплановане оперативне лікування з приводу доброякісних вузлів, тиреотоксикозу можна відтермінувати, якщо немає інших показів до невідкладної операції.

Рак щитоподібної залози з високим ризиком слід оперувати невідкладно.

Варто продовжити прийом супресивних доз тироксину (ТТГ<0,1) після операції на щитоподібній залозі з приводу раку. Ризик інфекції COVID-19 при цьому не підвищується.

За що відповідає щитоподібна залоза? Гормони, які виробляє щитоподібна залоза, мають анаболічний вплив на білковий обмін (тобто відповідають за формування та оновлення структури білкових сполук), а також беруть участь у розщепленні жирів. Вони також залучені в регулюванні обміну вуглеводів.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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