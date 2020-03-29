COVID-19: у Києві 82 людини заразилися коронавірусом, серед них – 11-річна дівчинка

У столиці України зафіксовано 82 зараженння новим видом коронавірусу, який поширився з китайського міста Ухань.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Всього в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання.

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Станом на 29 березня у Києві підтвердили 82 випадки зараження, а в Київській області – 45.

Що відомо про нових хворих у Києві?

За словами Кличка, захворіли 4 жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка, троє чоловіків від 33 до 40 років.

Серед хворих чоловіків – лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.

"Шестеро киян, які захворіли, – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню номер 4.

З позитивного – двоє киян, що мали захворювання на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", – додав у повідомленні мер Києва.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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