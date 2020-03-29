COVID-19: у Києві 82 людини заразилися коронавірусом, серед них – 11-річна дівчинка
У столиці України зафіксовано 82 зараженння новим видом коронавірусу, який поширився з китайського міста Ухань.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Всього в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання.
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Станом на 29 березня у Києві підтвердили 82 випадки зараження, а в Київській області – 45.
Що відомо про нових хворих у Києві?
За словами Кличка, захворіли 4 жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка, троє чоловіків від 33 до 40 років.
Серед хворих чоловіків – лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.
"Шестеро киян, які захворіли, – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.
По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню номер 4.
З позитивного – двоє киян, що мали захворювання на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", – додав у повідомленні мер Києва.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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