24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

COVID-19: у Києві 82 людини заразилися коронавірусом, серед них – 11-річна дівчинка

- Читать новость на русском
COVID-19: у Києві 82 людини заразилися коронавірусом / Getty Images

У столиці України зафіксовано 82 зараженння новим видом коронавірусу, який поширився з китайського міста Ухань.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Всього в Україні зафіксовано 418 випадків захворювання.

Читайте також Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей

Станом на 29 березня у Києві підтвердили 82 випадки зараження, а в Київській області – 45.

Що відомо про нових хворих у Києві?

За словами Кличка, захворіли 4 жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка, троє чоловіків від 33 до 40 років.

Серед хворих чоловіків – лікар приватної клініки, що оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону.

"Шестеро киян, які захворіли, – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.
По одному пацієнту госпіталізовані в Олександрівську лікарню та клінічну лікарню номер 4.
З позитивного – двоє киян, що мали захворювання на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", – додав у повідомленні мер Києва.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Здоров'я Новини України Коронавірус COVID-19 Новини Києва Здорове життя
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 04:00 Перехід на літній час відбувся: в Україні перевели годинники на годину вперед
Здорове життя 230107
сьогодні , 00:30 На Тернопільщині ще у двох дітей підтвердили COVID-19: кількість хворих в області перевищила 50
Лікування 8014
сьогодні , 10:27 Коронавірус в Україні: заразилися 418 людей
Лікування 129350
сьогодні , 11:55 Ляшко назвав єдину область, у якій немає випадків коронавірусу
Лікування 2016
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 28 березня: захворіла нардеп Скороход, в Італії – понад 10 тисяч жертв
Новини України 15679
сьогодні , 06:24 4100 гривень і корочка депутата, – хвора на COVID-19 Скороход розповіла, як добивалася діагнозу
Новини України 25829
сьогодні , 09:30 Це неприпустима помилка, – Гончарук про скандальні домовленості в Мінську
Новини України 18387
сьогодні , 02:46 COVID-19 в Одесі: до реанімації з пневмонією потрапила жінка, яка не виїжджала з міста
Медицина 3679
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук