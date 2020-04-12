COVID-19 у Житомирській області: майже сотня інфікованих у 13 містах та селах
11 квітня у Житомирській області зафіксували 20 нових випадків COVID-19. Від початку спостереження коронавірус у регіоні підтвердили у 94 людей в 13 містах та селах.
Про ситуацію з поширенням коронавірусу на Житомирщині розповіли у пресслужбі обласної державної адміністрації.
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Коронавірус на Житомирщині: останні новини
- За весь час у Житомирській області виявили 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції.
- Троє людей померли від наслідків хвороби: 1 людина у Радомишлі, 2 у Бердичеві.
- 11 квітня виявили 20 нових випадків COVID-19.
- Нові спалахи захворювання – у Бердичеві та Коростені, там вірус зареєстрували ще у 16 людей.
- Ще 2 людей захворіли у Житомирі, і по 1 людині в Овручі й Пулинах.
Нагадаємо, про перший випадок COVID-19 в Житомирській області стало відомо 12 березня 2020 року – рівно місяць тому. Мовиться про 71-річну мешканку Радомишля, яка 1 березня повернулась із Польщі.
Де в Житомирській області хворіють найбільше
- 23 випадки у Бердичеві;
- 22 випадки у Коростені;
- 21 випадок у Малині;
- 11 випадків у Житомирі;
- 5 випадків в Коростишівському районі;
- 2 випадки у місті Радомишль;
- 2 випадки у Черняхівському районі;
- 2 випадки в Овручі;
- 2 випадки у Коростишеві;
- 1 випадок у Бердичівському районі;
- 1 випадок у Житомирському районі;
- 1 випадок у Новоград-Волинському;
- 1 випадок в Пулинах.
Загалом в Україні станом на 11 квітня підтвердили 2 513 випадків інфікування коронавірусом, 73 людей померли, 79 пацієнтів одужали. Країна перебуває на карантині, який завершиться у кращому випадку 24 квітня.
Симптоми коронавірусу, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу
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