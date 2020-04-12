COVID-19 у Житомирській області: майже сотня інфікованих у 13 містах та селах

11 квітня у Житомирській області зафіксували 20 нових випадків COVID-19. Від початку спостереження коронавірус у регіоні підтвердили у 94 людей в 13 містах та селах.

Про ситуацію з поширенням коронавірусу на Житомирщині розповіли у пресслужбі обласної державної адміністрації.

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За весь час у Житомирській області виявили 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції.

коронавірусної інфекції. Троє людей померли від наслідків хвороби: 1 людина у Радомишлі, 2 у Бердичеві.

від наслідків хвороби: 1 людина у Радомишлі, 2 у Бердичеві. 11 квітня виявили 20 нових випадків COVID-19.

COVID-19. Нові спалахи захворювання – у Бердичеві та Коростені, там вірус зареєстрували ще у 16 ​​людей.

захворювання – у Бердичеві та Коростені, там вірус зареєстрували ще у 16 ​​людей. Ще 2 людей захворіли у Житомирі, і по 1 людині в Овручі й Пулинах.

Нагадаємо, про перший випадок COVID-19 в Житомирській області стало відомо 12 березня 2020 року – рівно місяць тому. Мовиться про 71-річну мешканку Радомишля, яка 1 березня повернулась із Польщі.

Де в Житомирській області хворіють найбільше

23 випадки у Бердичеві;

22 випадки у Коростені;

21 випадок у Малині;

11 випадків у Житомирі;

5 випадків в Коростишівському районі;

2 випадки у місті Радомишль;

2 випадки у Черняхівському районі;

2 випадки в Овручі;

2 випадки у Коростишеві;

1 випадок у Бердичівському районі;

1 випадок у Житомирському районі;

1 випадок у Новоград-Волинському;

1 випадок в Пулинах.

Загалом в Україні станом на 11 квітня підтвердили 2 513 випадків інфікування коронавірусом, 73 людей померли, 79 пацієнтів одужали. Країна перебуває на карантині, який завершиться у кращому випадку 24 квітня.



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