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COVID-19 у Житомирській області: майже сотня інфікованих у 13 містах та селах

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Коронавірус у Житомирській області: останні новини / Колаж 24 каналу

11 квітня у Житомирській області зафіксували 20 нових випадків COVID-19. Від початку спостереження коронавірус у регіоні підтвердили у 94 людей в 13 містах та селах.

Про ситуацію з поширенням коронавірусу на Житомирщині розповіли у пресслужбі обласної державної адміністрації.

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Коронавірус на Житомирщині: останні новини

  • За весь час у Житомирській області виявили 94 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції.
  • Троє людей померли від наслідків хвороби: 1 людина у Радомишлі, 2 у Бердичеві.
  • 11 квітня виявили 20 нових випадків COVID-19. 
  • Нові спалахи захворювання – у Бердичеві та Коростені, там вірус зареєстрували ще у 16 ​​людей.
  • Ще 2 людей захворіли у Житомирі, і по 1 людині в Овручі й Пулинах.

Нагадаємо, про перший випадок COVID-19 в Житомирській області стало відомо 12 березня 2020 року – рівно місяць тому. Мовиться про 71-річну мешканку Радомишля, яка 1 березня повернулась із Польщі.

Де в Житомирській області хворіють найбільше

  • 23 випадки у Бердичеві;
  • 22 випадки у Коростені;
  • 21 випадок у Малині;
  • 11 випадків у Житомирі;
  • 5 випадків в Коростишівському районі;
  • 2 випадки у місті Радомишль;
  • 2 випадки у Черняхівському районі;
  • 2 випадки в Овручі;
  • 2 випадки у Коростишеві;
  • 1 випадок у Бердичівському районі;
  • 1 випадок у Житомирському районі;
  • 1 випадок у Новоград-Волинському;
  • 1 випадок в Пулинах.

Загалом в Україні станом на 11 квітня підтвердили 2 513 випадків інфікування коронавірусом, 73 людей померли, 79 пацієнтів одужали. Країна перебуває на карантині, який завершиться у кращому випадку 24 квітня.

Симптоми
Симптоми коронавірусу, які трапляються найчастіше / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Здоров'я Жертви Новини Житомира Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина
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