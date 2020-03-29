24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

COVID-19 в Одесі: до реанімації з пневмонією потрапила жінка, яка не виїжджала з міста

-
Коронавірус в Одесі: останні новини / Ілюстративне фото (pixabay)

В Одесі 28 березня зафіксували ще два випадки захворювання COVID-19 – у двох жінок. Одна з них нещодавно повернулася з Туреччини, але інша за межі Одеси не виїжджала. Її госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

Лабораторний центр в Одесі підтвердив ще два випадки COVID-19 у місті, й тепер їх загалом 8. Про це розповів у фейсбуці голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций ввечері 28 березня.

Читайте також Одесит витратив 25 тисяч на "безкоштовне" лікування коронавірусу

Нові випадки – це мешканки Одеси 1988 та 1952 років народження:

  • Відомо, що перша нещодавно повернулася з Туреччини. Вона у лікарні, але стан її задовільний.
  • Друга ж, старша жінка, за межі міста не виїжджала. До лікарні вона потрапила одразу до реанімації з двосторонньою пневмонією.

Що відомо про інфікованих коронавірусом одеситів

  1. Чоловік 1963 року народження, який перебуває на самоізоляції в Києві. Разом з дружиною повернулися з Італії.
  2. Його дружина, 1965 року народження, яка також у Києві. Про інфікування подружжя стало відомо 25 березня.
  3. Також 25 стало відомо про інфікування чоловіка 1973 року народження, який повернувся з Німеччини. 
  4. 26 березня підтвердили діагноз у чоловіка 1983 року народження, який приїхав зі США.
  5. А також у чоловіка 1995 року народження, який теж приїхав із США.
  6. Шостий випадок – жінка 1963 року народження, яка приїхала з Франції (аналіз підтверджено 27 березня).
  7. Жінка 1988 року народження, мешканка Одеси. Нещодавно повернулася з Туреччини. Перебуває в лікарні. 
  8. Жінка 1952 року народження стала 8-ю в Одесі з діагнозом COVID-19 і першою, хто не перебував перед цим за кордоном. Наразі вона в реанімації з двосторонньою пневмонією. 7 та 8 випадки діагностували 28 березня.

Тим часом У Чернівецькій області через COVID-19 закривають вже п'яте село

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

Віруси
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Одеси Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Медицина
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 00:11 Нові випадки зараження коронавірусом на Тернопільщині: вже захворіли майже 60 людей
Лікування 18273
28 березня , 16:30 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Інші види спорту 12606
28 березня , 20:35 Коронавірус в Італії 28 березня 2020 року
Лікування 10876
28 березня , 17:09 Як ховатимуть померлих від COVID-19: ритуальним службам Києва дали розпорядження
Лікування 18704
28 березня , 16:52 Коронавірус Covid-2019: останні новини
Медицина 196267
28 березня , 16:50 Одесит витратив 25 тисяч на "безкоштовне" лікування коронавірусу
Новини України 10820
28 березня , 18:00 Помер 14-річний талановитий футболіст іспанського "Атлетіко"
Футбол 12113
28 березня , 20:30 Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
Здорове життя 137401
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза
26 березня 12:24 Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
25 березня 15:03 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт

Новини
Більше новин
Залиште відгук