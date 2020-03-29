COVID-19 в Одесі: до реанімації з пневмонією потрапила жінка, яка не виїжджала з міста

В Одесі 28 березня зафіксували ще два випадки захворювання COVID-19 – у двох жінок. Одна з них нещодавно повернулася з Туреччини, але інша за межі Одеси не виїжджала. Її госпіталізували з двосторонньою пневмонією.

Лабораторний центр в Одесі підтвердив ще два випадки COVID-19 у місті, й тепер їх загалом 8. Про це розповів у фейсбуці голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций ввечері 28 березня.

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Нові випадки – це мешканки Одеси 1988 та 1952 років народження:

Відомо, що перша нещодавно повернулася з Туреччини. Вона у лікарні, але стан її задовільний.

Друга ж, старша жінка, за межі міста не виїжджала. До лікарні вона потрапила одразу до реанімації з двосторонньою пневмонією.

Що відомо про інфікованих коронавірусом одеситів

Чоловік 1963 року народження, який перебуває на самоізоляції в Києві. Разом з дружиною повернулися з Італії. Його дружина, 1965 року народження, яка також у Києві. Про інфікування подружжя стало відомо 25 березня. Також 25 стало відомо про інфікування чоловіка 1973 року народження, який повернувся з Німеччини. 26 березня підтвердили діагноз у чоловіка 1983 року народження, який приїхав зі США. А також у чоловіка 1995 року народження, який теж приїхав із США. Шостий випадок – жінка 1963 року народження, яка приїхала з Франції (аналіз підтверджено 27 березня). Жінка 1988 року народження, мешканка Одеси. Нещодавно повернулася з Туреччини. Перебуває в лікарні. Жінка 1952 року народження стала 8-ю в Одесі з діагнозом COVID-19 і першою, хто не перебував перед цим за кордоном. Наразі вона в реанімації з двосторонньою пневмонією. 7 та 8 випадки діагностували 28 березня.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

Підтверджених випадків станом на кінець 28 березня – 356, 9 людей померли та 5 – одужали.

Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни. Обмежувальні заходи триватимуть щонайменше до 24 квітня.



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