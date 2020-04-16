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COVID-19: вагітні жінки не належать до групи ризику

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COVID-19: вагітні жінки не належать до групи ризику / Unsplash

Вагітні жінки не належать до групи ризику розвитку важких ускладнень, спричинених коронавірусом COVID-19.

Вагітні жінки не є більш сприйнятливими до коронавірусу, ніж інші люди. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. 

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У МОЗ зазначили, що в групі ризику лише вагітні із супутніми патологіями: цукровим діабетом, онконедугами, хронічними захворюваннями легень, імуносупресивними станами тощо.

У повідомленні йдеться про те, що наразі немає доказів про передачу вірусу дитині від матері до пологів.

"Наразі зафіксовано лише два випадки можливої вертикальної трансмісії вірусу. Передавання, швидше за все, відбувається від матері до новонародженого безпосередньо після пологів. Зараз немає доказів щодо антенатального, інтранатального передавання або зараження через генітальні рідини", – додали в Центрі.

Що робити вагітній жінці із симптомами COVID-19?

  • Жінці необхідно самоізолюватися і терміново зв’язатися із сімейним лікарем.
  • Якщо у вагітної з підозрою чи підтвердженою коронавірусною інфекцією починаються пологи, її перевозять до пологового будинку.
  • Обирати тактику пологів слід з урахуванням акушерських показань, крім випадків, коли у жінки дихальна недостатність, що потребує негайного розродження.
  • Під час кесаревого розтину слід здійснювати спінальну чи епідуральну анестезію. Уникайте загальної анестезії, крім стандартних показань до її проведення.

Для діагностики COVID-19 приймальне відділення повинне мати:

  1. експрес-тести на новий коронавірус і грип;
  2. пробірки для вірусологічного дослідження із транспортним середовищем;
  3. контейнери для їх транспортування.

Додамо, що уся хірургічна бригада повинна бути одягнена у засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Вагітність і пологи Здоров'я Здорове життя
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